Drahé domy i hypotéky brzdí výstavbu. Prodeje materiálů klesají

„Celý rok 2023 se nese v duchu slabší poptávky po stavebních materiálech,“ říká Radek Vít, ředitel společnosti Stavebniny DEK. Zájem o stavebniny klesl už natolik, že například výrobce pálených cihel a střešních tašek Wienerberger se rozhodl v zimě odstavit na několik měsíců své výrobní závody.

Nižší zájem registrují i hobbymarkety. „Stavební materiály nám ve třetím kvartále v meziročním srovnání klesly v závislosti na druhu materiálu o 10 až 25 procent. Nejvíce jsme zaznamenali poklesy v kategorii zdících materiálů a suché výstavby,“ říká jednatel společnosti Bauhaus Petr Kočí.

Pokles poptávky po stavebních materiálech všeho druhu souvisí obecně s nižší poptávkou po nových nemovitostech a menšímu množství nově zakládaných staveb. To je důsledek řady faktorů. „Je to dáno ekonomickou situací po období covidu a destabilizací situace v Evropě válkou na Ukrajině, kdy kvůli vysoké inflaci narostly úrokové sazby a hypotéky se tak stávají méně dostupnými než v minulosti,“ dodává Radek Vít.

Zatímco například v květnu 2021 činila průměrná úroková sazba u hypoték 2,4 procenta, v letošním únoru se vyšplhala na 6,37 procenta a nyní se pohybuje kolem šestiprocentní hranice. Při ceně nemovitosti čtyři miliony korun, výši hypotéky 3 600 000 Kč a době splatnosti 25 let se měsíční splátka pohybuje kolem 21 500 korun.

Na výraznější zlevnění hypoték si přitom ještě zájemci o bydlení nějaký čas počkají. Přibývá sice prognóz, podle nichž by ČNB mohla ke snížení úrokových sazeb přistoupit už na zasedání 21. prosince, půjde však o pozvolný pokles. A záleží na bankách, kdy a jak toto případné snížení do svých úrokových sazeb promítnou.

Reálné mzdy klesají

Kromě vyšší inflace a vyšších úrokových sazeb brzdí stavebnictví i vysoké ceny domů a bytů. „Nabídka nemovitostí je omezená a ke zlepšení této situace nepřispívá klesající počet nově vydaných stavebních povolení, který byl v září meziročně nižší o 10,2 procenta,“ říká ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Češi navíc bojují i s poklesem reálných mezd. „Dostupnost vlastnického bydlení v tuzemsku snižuje i hluboký pokles reálných mezd, který vloni dosáhl -8,4 procenta a letos podle naší prognózy ubere další 2,5 procenta. Ve výsledku není tedy divu, že poptávka po novém bydlení a tedy i po stavebních materiálech výrazně poklesla,“ dodává Gürtler.

Vlivem poklesu reálných mezd jsou pak Češi nuceni některé své výdaje omezit. A to se netýká jen stavebních materiálů. „Češi v posledním roce a půl výrazně omezili i nákupy výrobků pro domácnost. V samotném září nakoupili meziročně o desetinu těchto výrobků méně než v září 2022, kdy už přitom byly nákupy výrazně utlumené po covidovém boomu z let 2020 a 2021,“ uvádí analytik České spořitelny Radek Novák.

Pokud už se Češi zaměřují na bydlení, tak směrem k rekonstrukci stávajících nemovitostí. „Češi více než do novostaveb investují do rekonstrukcí. Celkový pokles zájmu o stavební materiál proto není tak výrazný, jak by nasvědčoval propad novostaveb rodinných domů,“ uzavírá Radek Vít.