Ne každá stará budova musí být bez emisí. Pravidla si nastaví Česko

Proti striktním výkladům, které mnohdy šíří i lidé z developerského prostředí, je aktuálně schválená směrnice o energetické náročnosti budov mnohem flexibilnější. Bude záležet hlavně na tom, jak ji Česko během následujících dvou let „překlopí“ do zákonů.

Tuzemský zákon zatím ani nestanovuje, co vlastně je bezemisní budova a jaké parametry by měla splňovat. I přes označení bezemisní je totiž nepravděpodobné, že by musela mít zcela nulové emise.