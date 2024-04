Empatická a otevřená, hodnotí první dámu autorka rozhlasového dokumentu Šorelová

Dokument Českého rozhlasu První rok první dámy začal vznikat už v období prezidentských voleb a mapuje první rok Evy Pavlové v roli manželky prezidenta republiky. Autorka chtěla odhalit, co pro ni bylo nejnáročnější, co ji příjemně překvapilo, ale i to, jak se změnil její soukromý život. Jak se povedlo natočit třídílný rozhlasový počin s první dámou, která se médií obvykle spíše straní?

„Je to z důvodu známosti. Paní Eva zrovna nevyhledává média, nevyhledává vlastní prezentaci a myslím si to, že ani nemá zapotřebí. Takže vlastně kývla na můj nápad. Mezi první a druhou volbou nás Pavlovi pozvali do hospůdky u nich v Černoučku a já jsem je tam tak pozorovala a říkám si: vždyť on by to byl docela zajímavý dokument o první dámě. Je to žena jako já, my jsme podobně staré ... jak já bych uvažovala v této chvíli, jak bych to prožívala, co bych dělala? Vždyť toto určitě to bude zajímat spoustu žen i mužů...,“ popisuje vznik nápadu Magdalena Šorelová v rozhovoru pro Rozstřel.

„No, a tak jsem zašla za paní Evou a zeptala jsem se, jestli by do toho se mnou šla a ona říkala, že si to nechá projít hlavou. A druhý den mi napsala, že jo,“ dodává autorka dokumentu.

Za tím, co řekne, si stojí

Současnou první dámu vidí jako velice empatickou a otevřenou osobnost, která nad věcmi hodně přemýšlí a za tím, co řekne, si vždy stojí. „Několikrát jsem ji třeba poprosila: Evi, nebylo by třeba dobré, kdybys mi to řekla takto? ‚Ne, ne, já to cítím jinak, takhle ne,‘... a bylo,“ směje se autorka dokumentu.

„Opravdu to, co cítí a to, co chce sdělit, tak to sdělí. Ona o věcech hodně přemýšlí a to, co udělá, to, co řekne, tak za tím si potom stojí. A to mají společné i s panem prezidentem,“ dodala Šorelová v rozhovoru s tím, že neexistuje rozdíl mezi tím, jakou Evu Pavlovou zná ona v soukromí a jaká Eva Pavlová se prezentuje v médiích.

„Nemá potřebu se v žádným případě nějak prezentovat, nemá žádný politický ani osobnostní marketing, ona to nepotřebuje. Chce být prostě sama sebou a chce, aby jí lidi brali takovou, jaká je, i s jejími chybami a strachem. Koneckonců to posluchači mohou slyšet v prvním díle seriálu, který je zpovědí toho, jak prožívala první rok: ‚Jestli chcete, pojďte si to se mnou prožít a zamyslete se třeba nad tím, jestli i vy byste takhle reagovali, jestli byste měli strach.‘ Já si myslím, že to je nesmírně odvážný počin od manželky takto vysoce postaveného politika. Přiznat, že mám trému, že se někdy necítím dobře, já si myslím, že to je úžasný a že to je přesně ona,“ doplnila autorka dokumentu.

S první dámou se přátelí, a proto dokument vznikal přirozeně a bez větších překážek. Magdalena Šorelová mohla být u spousty osobních setkání, na soukromých akcích i na místech, kde prezidentský pár trávil dovolenou. Eva Pavlová se v dokumentu netají tím, že prodělala vážnou nemoc, její zpověď oživuje i promluva vnoučat nebo třeba reakce jejího manžela, prezidenta Petra Pavla.

„Petr Pavel o tom dokumentu věděl, říkal, že pokud s tím bude souhlasit žena, tak nemá problém. Já jsem ze začátku nevěděla, jestli ho do dokumentu vůbec zapojím, ale potom postupem času, jak jsme mluvili, jak se to vyvíjelo, tak jsem si řekla, že vlastně by to bylo hezké, protože to je pár, který reprezentuje naši zemi,“ míní Šorelová.