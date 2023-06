Čupr spouští investiční skupinu TCF Capital. Zaměří se na e-commerce i výrobu

„Chci se zaměřit na investice do ziskových firem v pozdější fázi vývoje, ve kterých vidím zajímavou službu nebo produkt a za kterými stojí tým správně nastavených lidí. Zároveň si vybírám projekty, u kterých cítíme, že mohu pomoci jinak než jen finančně,“ komentuje založení TCF Captial Čupr, který stojí za úspěšnými projekty, jako je Slevomat, Rohlik nebo Dáme Jídlo.

Fond se chce zaměřit především na firmy z oblasti výroby a zpracování, e-commerce, logistika či skladování. Podle Čupra se totiž právě takovým firmám těžko shání likvidita, protože nejsou pro investory tolik atraktivní. „Když jste firma, která má hezký brand, jdete na public market. Trh se naučil tyhle firmy oceňovat, ale firmy, které nejsou tak vidět, jako ty z oblasti zemědělství, výroby jídla a podobně, to mají se získáváním likvidity složitější,“ vysvětlil Čupr s tím, že ve střední Evropě podle něj není moc růstových fondů, které by byly skutečně velké.

„Chceme firmám umožňovat si k nám dojít pro kapitál, do nějaké míry ovlivňovat jejich směřování, ale nepotřebujeme tam vlastnit polovinu nebo nějakou větší část,“ doplnil Čupr.

Celková hodnota spravovaných aktiv ve fondu aktuálně převyšuje 720 milionů eur (zhruba 18 miliard korun), přičemž klíčovým aktivem je Rohlik Group. Investiční skupinu řídí Peter Klekner, který přichází z pozice šéfa Kifli.hu pro Rohlik Group v Maďarsku.

Pomoc při expanzi

„Jsme investiční skupina. Strukturálně tam začleněný Rohlik není. V nějaký moment jej ale do TCF začleníme. Dnes funguje zvlášť, ale budou operovat synchronizovaně. Nebudu investovat do věcí, které management Rohliku nebude chtít,“ vysvětlil Čupr roli společnosti Rohlik v rámci investiční skupiny. „Synergie s Rohlíkem je vstup na jiné trhy. Chce jim pomoct se dostat na zahraniční trhy skrze Rohlik. Umíme to udělat přímo na stránkách Rohlíku v dané zemi,“ vysvětlil dále Čupr.

Vstup do ekosystému vidí Čupr jako hlavní výhodu své investiční skupiny. „Většina investičních skupin má dobré lidi, my máme nejen dobré lidi, ale dokážeme nabídnout i ekosystém. Koukáme se také na firmy, které jiní investoři tolik nechtějí, což vytváří zajímavé příležitosti,“ dodal.

Investovat bude skupina především Čuprův kapitál, část portfolia se ale zřejmě otevře také menším kvalifikovaným investorům. „Zatím fond externím investorům neotevíráme. Pravděpodobně k tomu ale jednou dojde,“ dodal Čupr s tím, že očekává, že do konce roku skupina udělá transakce za desítky milionů eur.

„Jsme nastaveni tak, abychom nejen zhodnocovali investice, ale především dobře obchodně vedli svěřené portfolio. Nebudeme pouze vyhledávat zajímavé investiční příležitosti, chceme oslovit úspěšné podnikatele v regionu, aby se stali součástí našeho projektu, jehož cílem je podpořit růst a rozvoj firem,“ doplnil Klekner.