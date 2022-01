Nikdo mě nezaměstnal, tak podnikám, říká Čupr. Troufá si i na Amazon

Když se na českém trhu podařilo prorazit serveru Slevomat, slavil jeho zakladatel Tomáš Čupr svůj první velký podnikatelský úspěch. Později stál také u zrodu i dalších dvou známých rozvážkových služeb – DámeJídlo a Rohlík.cz, nyní Rohlik Group.

Na konci loňského června se Rohlik Group stala díky významným investicím prvním českým startupem, jehož hodnota překročila miliardu dolarů (cca 21 miliard korun). Firma expandovala i do zahraničí, kromě České republiky operuje i v Maďarsku a Rakousku.

Loni se společnost dále rozšířila i do Německa pod značkou Knuspr. I letos se Rohlík podívá i do dalších cizích zemí. Nově zamíří do Rumunska, Španělska a Itálie pod jménem Sezamo.

Tomáš Čupr se svou firmou dostal i prestižní ocenění EY Podnikatel roku hlavního města Prahy pro rok 2021. V mezinárodní soutěži zároveň postoupil do celostátního kola, jehož vítěz se zúčastní mezinárodního finále v Monaku.

„Vnímáme se jako potenciální vyzyvatel Amazonu v Evropě. Ale musíme ještě hodně programovat a inovovat, abychom na takovou metu vůbec dosáhli,“ přibližuje cíle Rohlik Group Čupr.

„Zákazníci u nás nekupují zdaleka jenom potraviny. Myslím si, že je to jenom otázka času, kdy naše portfolio bude širší a k Amazonu přijdeme z druhé strany,“ dodává k ambicím firmy.

Začínal s ohřátým rohlíkem

„Začal jsem podnikat, protože mě nikdo nechtěl zaměstnat,“ vysvětluje své podnikatelské začátky Čupr.

„Nebyl jsem totiž příliš předvídatelný a zaměstnanecký typ,“ dodává podnikatel. Poprvé vstoupil na trh potravin už na škole, kdy spolužákům prodával svačiny včetně vlastního vynálezu, ohřátého rohlíku plněného čokoládou.

O mnoho let později si dává vyšší cíle. V roce 2022 zvažuje rozšíření firmy například do Francie.

„Klíčový úkol je přetavit řídící mechanismus firmy na mnoho zemí. To není vůbec jednoduché, zejména v této rychlosti. Druhá věc je automatizovat. Dnes závisíme příliš mnoho na lidské práci a musíme se posunout o další krok směrem do technologií,“ říká Čupr.

Firma od začátku přistupuje k podnikání technologicky, v IT oddělení zaměstnává 150 lidí. Společnost se ale nesoustředí pouze na digitální prostředí, důležitou součástí jsou i sklady zboží a rozvážková služba.

Právě s kurýry doručujícími zbožířešil v posledních týdnech Rohlik Group změnu výplatního systému, na kterou jeho řidiči reagovali vyostřenou diskusí na sociálních sítích. Mezi nové parametry pro odměny se totiž společnost rozhodla přidat také individuální hodnocení kurýra od zákazníků nebo dodržování pravidel na silnici.

Největší obava doručovatelů byla, jak bude Rohlik přistupovat k tomu, když zákazník hodnocení nedá. Původní znění nových podmínek tak vedení nakonec upravilo na základě zpětné vazby kurýrů.

„Konkrétně situaci, kdy zákazník kurýra neohodnotí a my mu automaticky připíšeme maximální možné hodnocení. Také jsme po diskusi s kurýry vylepšili systém pro ty, kteří nejezdí ve špičkách, třeba kvůli tomu, že mají malé děti,“ doplňuje mluvčí společnosti Denisa Morgensteinová.

Online obchody na krizi vydělaly

Mnohým podnikatelům epidemie covid-19 přinesla velké problémy, online obchody ale na krizi vydělaly. Podle dat internetového srovnávače cen Heureka a Asociace pro elektronickou komerci utržily loni 233 miliard korun, což je o 14 procent více než předloni a o 44 procent více než v předpandemickém roce 2019.

V českém prodeji potravin Rohlik zaujímá 80 procent podílu na trhu a v loňském roce firma vyrostla o 60 procent. Kromě expanze v rámci evropského trhu v roce 2022 společnost očekává rozšíření své působnosti v rámci zemí, ve kterých v současnosti působí. V plánu je totiž expanze Knuspru do Frankfurtu, Hamburku, Kolína nad Rýnem, Essenu, Hannoveru, Stuttgartu, Lipska a dalších měst.

V ČR se zase plánuje zrychlené doručení nákupu do 60 minut, k čemuž by mělo pomoct otevření nového plně automatizovaného skladu v Chrášťanech u Prahy. V současné době Rohlik Group doručuje objednávky do 90 minut.