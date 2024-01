Obrat e-shopů meziročně klesl, dařilo se hlavně těm velkým, ukázala data

V loňském roce se také snížil počet internetových obchodů, a to o 200 na

49 900, a obrat i počet e-shopů klesá druhý rok za sebou. Předloni obrat a počet e-shopů klesly meziročně poprvé. Obrat činil 197 miliard korun, když rok předtím dosáhl 223 miliard korun. Celkově pak na trhu bylo 50 100 e-shopů. Proti roku 2021 tento počet klesl o 885 obchodů.

„Za první tři měsíce loňského roku jsme měli meziroční propad o třináct procent, kdy jsme se stále potýkali s vysokou inflací a nedařilo se ani dřív oblíbeným povánočním výprodejům. Naději na návrat k přirozenému růstu jsme dostali po druhém kvartálu, který skončil osm procent v poklesu,“ uvedl generální ředitel Heureka Group David Chmelař.

Předpoklady se však nenaplnily a ve třetím čtvrtletí podle něj obrat českých e-shopů klesl proti roku 2022 o jedenáct procent. „S očekáváním jsme vyhlíželi závěr roku, který patří v e-commerce mezi ty vůbec nejsilnější, a skutečně jsme se dočkali nejlepšího výsledku za celý rok,“ řekl.

Druhým rokem klesl v ČR i počet internetových obchodů. „Na druhé straně se opět potvrdila schopnost adaptace většiny českých internetových obchodů, které se dokázaly s náročnou situací vyrovnat a do roku 2024 budou vstupovat s optimismem,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Také v minulém roce se na internetu největšímu zájmu těšila elektronika. Její podíl na celkovém obratu e-shopů činil 22 procent. Proti roku 2019 před koronavirovou pandemií je to ale pokles o tři procentní body, vyplývá ze zprávy. Naopak nárůst ve srovnání s rokem 2019 zaznamenala kategorie drogerie a zdraví, a to o dva procentní body na loňských osm procent. K vyhledávaným produktům patřily například prací prášky nebo přípravky do myčky.

Ke kategoriím, které loni ve srovnání s rokem 2022 na internetu rostly nejvíce, patřily sedací soupravy či sněhové frézy. Zájem o ně se zvýšil více než dvojnásobně. Shodně o 33 procent narostly také veterinární přípravky a bazény. Naopak největší pokles, o 75 procent, zaznamenaly elektrocentrály. S 56 procenty následovaly krbová kamna a s 47 procenty kotle, informovaly Heureka a APEK.

Situaci na e-commerce scéně zhodnotil také Jozef Kováč z enterstore pod jejichž skupinu patří e-shopy Ovečkárna, Astratex, Unuo a Sportega.

„V první polovině loňského roku jsme zaznamenali napříč našimi e-shopy měsíce, ve kterých jsme oproti roku 2022 zaostávali, stejně tak se nedařil plnit plán. Naštěstí se ve druhém pololetí situace obrátila až do té míry, že jsme za celý rok 2023 docílili růstu celého portfolia. Ke konci loňského roku se už dařilo všem sektorům, ve kterých naše e-shopy působí,“ popisuje Kováč.

Podle něj zákazníci v průběhu celého roku dost výrazně reagovali na slevové nabídky. „Meziročně jsme v roce 2023 zaznamenali nárůst tržeb u celého portfolia o vyšší jednotky procent. Při plánování rozpočtů na budoucí rok jsme byli opatrně optimističtí, očekáváme mírné zlepšení situace vůči roku 2023,“ říká Jozef Kováč ze skupiny enterstore.