České e-shopy ve sporu. Mironet reaguje na Alzu a vyřídí její reklamace

Mironet zároveň vzkazuje, že za iniciativou stojí i zhoršující se hodnocení přímo od zákazníků Alzy. „Společnost Mironet dlouhodobě sleduje hodnocení zákazníků jednotlivých internetových obchodů. Na internetu je celá řada dostupných serverů, kde průměrné hodnocení společnosti Alza klesá,“ uvádí Mironet ve svém oficiálním prohlášení a dodává, že celá akce Alzy jej jen prázdný marketingový tah.

Největší e-shop s elektronikou v Česku Alza.cz ve středu oznámil, že vyřídí zákazníkům reklamaci zboží, které do 30. září zakoupí na konkurenčních webech Mall.cz a CZC.cz patřící pod polskou skupinou Allegro.

Zavedení možnosti reklamace místopředseda představenstva Alzy Petr Bena vysvětluje mimo jiné tím, že Allegro nejednoznačně informuje o budoucnosti e-shopů Mall a CZC, což podle něj může u zákazníků vyvolat nejistotu.

„Zboží je potřeba spolu s fakturou zaregistrovat v aplikaci Alzy, a to nejpozději do 31. prosince. 2023. Reklamovat je možné zboží, které zákazník nalezne ve vyhledávači Alzy při registraci produktu,“ informuje Alza.

Zboží s platnou dvouletou záruční lhůtou

Alza ve své kampani uvádí, že nabídka vztahuje na zboží, u kterého aktuálně platí dvouletá záruční lhůta, tj. zakoupeného od 18. září 2021. Zboží mohou zákazníci reklamovat buď na pobočce Alzy nebo ho poslat přes AlzaBox.

„AlzaBoxy jsou navíc přístupné nonstop a pobočky jsou otevřené sedm dní v týdnu. Nejen díky této unikátní fyzické infrastruktuře jsme při vyřizování reklamací rychlejší, a tím pádem u nás zákazníci mají lepší zkušenost s reklamacemi,“ dodal Bena.

Na hraně etiky

Asociace komunikačních agentur Kateřiny Hrubešové tímto vede nestandardní marketingovou kampaň na hraně etiky. „Zdá se, že akce není zaměřena na pomoc spotřebitelům v nouzi (třeba tím, že nemají kde reklamovat zboží), ale oslovují stávající zákazníky existujícího, konkurenčního prodejce, což už je minimálně na hraně etiky. Agresivní typ komunikace zaručí značce dostatečnou viditelnost, aniž by zaplatila za mediální prostor,“ řekla Hrubešová. Předpokládá, že se bude Allegro proti akci Alzy adekvátně bránit.

Společnost Mironet ale ke konkurenční marketingové kampani uvádí, že desítky tisíc recenzí na internetu jsou ukázkou toho, že v oblasti prodeje i reklamací má Alza mnohdy horší hodnocení než CZC, od kterého bude reklamace nově přijímat.

„Společnost Mironet zpochybňuje, že může být pro zákazníky jakýmkoli přínosem přejít z CZC nebo Mall ke společnosti Alza,“ uvádí e-shop s tím, že Alza vyprázdnila hodnotu sdělení služby, která je potřebná pro zákazníky.

E-shop Mironet ke své reklamační akci prozatím uvedl, že by měl nabídnout vyřízení reklamací zákazníků konkurenční Alzy za prakticky totožných podmínek, jaké Alza nabídla ve své reklamní kampani směřované k CZC a Mallu. Bližší podrobnost by měly být zveřejněny do konce měsíce.