Část e-shopů skončí, část bude na prodej, tvrdí šéf e-mailingové platformy

Pro internetové obchody jsou hromadně rozesílané emaily nutnost. Také jste loni zaznamenali sešup na číslech?

Nám se v minulém roce se nám dařilo! Měli jsme naplánovaný padesátiprocentní růst a nakonec jsme vyrostli o 42 %, takže jsme nakonec rostli trochu méně, než bylo původně v plánu. Sice jsme zaznamenali útlum české e-commerce, ale zároveň bylo dobře vidět, že e-mailing je pro firmy velmi důležitý a jen málo z nich svou e-mailovou komunikaci se zákazníky omezovalo.

Zaregistrovali jste přitom propad i v rámci vlastního byznysu?

E-mailingu se tento propad naštěstí moc nedotkl. Jedná se totiž primárně o retenční marketingový nástroj – pomocí e-mailingu komunikujete hlavně se stávajícími zákazníky. A tím, že získávání nových zákazníků je nyní složitější a dražší, soustředí se spousta e-shopů právě na vytěžení těch zákazníků, které se jim podařilo získat již v minulosti.

Co očekáváte od letošní sezóny?

První měsíce se zatím rozjíždí velmi slibně. Máme v plánu opět růst o nějakých 40–50 % a velká část tohoto růstu by měla být tažena zahraniční expanzí. Vytvořili jsme přímé napojení Ecomailu na Shopify, Prestashop a další e-shopové platformy a kromě českých a slovenských klientů začínáme obsluhovat i ty anglicky mluvící. Ecomail je jako produkt velmi silný a už jsme si ozkoušeli, že dokáže obstát i v silné konkurenci na globálním trhu, například proti Mailchimpu.

Co podle vás stojí za propadem české e-commerce scény?

Řekl bych, že je to kombinace post-covidového nasycení trhu, drahých energií a nastupující krize. Po uvolnění covidových opatření se část zákazníků logicky vrátila z nakupování v on-line prostředí zpět do kamenných obchodů. To se dalo očekávat a ti chytřejší s tím ve svých plánech počítali. Závratné zvýšení cen energií a tím způsobené řetězové zdražení dalších vstupů už však zaskočilo v podstatě všechny. Celková nervozita z nastupující krize se pak ještě přidala ve formě snížené poptávky po prakticky všech typech zboží.

Loňský rok byl pro české e-shopy náročný. Jaká nálada panuje na e-commerce scéně nyní?

Nálada není nejlepší, všichni kolem e-commerce byli zvyklí na neustálý růst a hlavní problém, který za poslední roky řešili, byl vlastně nedostatek lidských zdrojů. Jinak jelo všechno často ještě líp, než jsme si na začátku roku naplánovali. Posledních 12 měsíců nám však ukázalo, že teď bude potřeba řešit i spoustu dalších problémů. Často existenčních problémů.

Kterým internetovým obchodům momentálně hrozí zánik?

Pořád je tu spoustu e-shopů, které už v době ekonomické konjunktury jenom přežívaly a pro ty to teď bude hodně těžké. Kromě růstu je nyní potřeba se zaměřit hlavně na efektivitu. Mít správně nastavené marketingové kampaně, využívat moderní technologie na řízení firmy i lidí a v neposlední řadě je tu logistika a s ní spojená problematika skladů. Tam si myslím, že má hodně e-shopů prostor pro zlepšení. V dobách rychlého růstu tyto „detaily“ spoustu firem neřešilo a nyní je to začíná dohánět.

Na co by se majitelé e-shopů měli podle vás zaměřit, aby letošní sezónu přežili ve zdraví?

Akvizice nových zákazníků je nyní složitější, takže logická volba je soustředit se více na retenci stávajících zákazníků. Některé e-shopy už to pochopily a zaměřují se na budování vztahu se zákazníkem, pracují na své značce.