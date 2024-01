Jak se opít bez kocoviny. Boom nealkoholických lihovin táhnou hlavně mladí

V laboratoři startupu Gaba Labs ležící asi hodinu jízdy severozápadně od Londýna nalévá Matthew Coulshed do velké plastové nádoby tekutinu tmavě vínové barvy. Na jeho pracovním stole leží nádoba po okraj naplněná poupaty miniaturních růží, tulsi (bazalka indická) a dalšími neobvyklými bylinkami připravenými ke zpracování do nápojů. Právě si pohrává s ingrediencemi pro rostlinnou pálenku bez alkoholu jménem Sentia.

„Nálada po dvou skleničkách, aniž by se posléze dostavily nepříjemné spirály úzkosti, bolesti hlavy nebo nevolnost, je neuvěřitelná,“ komentuje nápoj. Jedna sklenice podle něj obsahuje pouze devět kalorií a navíc obsahuje i vitaminy.

Gaba Labs je jednou z řady nových firem, které momentálně vznikají v reakci na vzrůstající povědomí o škodlivosti konzumace alkoholu. Mladí lidé úzkostlivě dbající na své zdraví pijí totiž méně než mileniálové nebo příslušníci generace baby boomu, když byli ve stejném věku, říkají statistiky.

Prodej nealkoholických lihovin poroste do budoucna pětkrát rychleji nežli těch běžných, znějí předpovědi analytiků. Podle údajů společnosti IWSR více než polovina lidí ve věku 18 až 26 let v USA a Japonsku tvrdí, že v posledních šesti měsících nepila alkohol vůbec. Také výzkumy americké analytické společnost Gallup potvrdily, že dospělých Američanů mladších 35 let pije alkohol jen 62 procent. Ještě před deseti lety to přitom bylo 72.

Všeho jen do času

Podle společnosti Euromonitor, která se zabývá průzkumem trhu, by prodeje těchto nápojů měly v příštích letech vzrůst přibližně o třicet procent ročně v porovnání se šesti procenty u běžných lihovin. Není tedy překvapením, že o tuto kategorii začínají mít zájem i nadnárodní likérky, jako jsou třeba Diageo anebo Pernod Ricard.

„Za rychlými změnami stojí generace, která ráda všechno zpochybňuje,“ říká David Orren, výkonný ředitel společnosti Gaba Labs. Její nápoj Sentia je zatím k mání ve dvou variantách, červené a černé, v patnácti zemích. „Mladí dnes všechno čtou, všechno kontrolují a chtějí vědět, co všechno nápoj obsahuje,“ říká výrobce.

Adaptogeny jsou látky, které pro jejich účinky využívají tradiční kultury již po tisíce let. Nacházejí se v rostlinách charakteristických tím, že rostou v mrazech, suchu anebo ve vysokých nadmořských výškách. Adaptogeny stále tvoří pouze zanedbatelnou část trhu s nealkoholickými lihovinami.

Podle jeho slov však není Sentia hlavním počinem společnosti Gaba Labs. Firma strávila desítky let vývojem zcela syntetické náhražky alkoholu s názvem Alcarelle. Ta je ještě účinnější při vytváření příjemného pocitu povzbuzení, ovšem bez jakýchkoli nevýhod.

Jejich konečným cílem je prodávat tuto sloučeninu dalším výrobcům lihovin. Než se tak ale stane, musí získat přibližně 15 milionů liber (409 milionů Kč), aby Alcarelle prošel schvalovacím procesem amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA.

Složení přípravku Alcarelle je zatím zahaleno tajemstvím, ale účinné látky přípravku Sentia jsou uvedeny na lahvičce. Zahrnují rostlinné výtažky, jako je magnolie nebo lípa, z nichž mnohé jsou již dlouho známy svými relaxačními účinky.

Ale nejsou bez kontroverzí. Například kratom získávaný z rostliny vyskytující se v jihovýchodní Asii vyvolává obavy z návykových vlastností. Některé státy USA se ho snaží regulovat užívání látky vzbudilo v poslední době pozornost i v Česku. Aktuální legislativa navzdory četným varováním odborníků nijak nezakazuje kratom prodávat ani osobám mladším 18 let.

Ještě větší zisk

Údaje společnosti Euromonitor ukazují, že průměrná cena za litr nealkoholických lihovin (38 dolarů/860 Kč) již nyní převyšuje cenu alkoholických nápojů. To naznačuje, že by mohly být pro společnosti ziskovější. Čtyři a půl roku stará britská společnost Lyre’s si v USA například účtuje za 700mililitrovou láhev svého nealkoholického ginu přibližně 35 dolarů (792 Kč), to je asi o 13 dolarů více než za láhev Tanqueray, která zahrnuje i daň z alkoholu.

Ani ne pět let stará společnost Lyre, která vyrábí nealkoholické lihoviny napodobující chuť rumu nebo whisky, o sobě na trhu také nechává vědět. Její spolumajitel Carl Hartmann však říká, že devadesát procent jeho zákazníků chce alkohol nebo kalorie obsažené v něm spíše omezit než zcela vyřadit. Například 100 ml jeho ginu má podle něj jen deset kalorií, zatímco běžný gin jich má kolem dvou set. „Myslím, že dříve lidé neměli o kaloriích v alkoholu ani ponětí,“ uzavírá podle Bloombergu.