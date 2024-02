Prostějov nechce automaty s kratomem, náměstek se vydal vyjednávat s obchodníky

„Zaznamenali jsme podněty rodičů, aby se město zasadilo o odstranění automatů s kratomem, což je rostlina s psychoaktivními účinky. Ve školských zařízeních se nenachází žádný, nicméně jsou k dispozici v soukromých objektech, kde nařídit odstranění nemůžeme,“ uvedl náměstek pro oblast školství Miloš Sklenka.

Ten se zatím zúčastnil jednání s nájemci dvou prodejen s prosbou o ukončení prodeje kratomu a chce kontaktovat další tři majitele či manažery prodejen a center. „Provozovatel hypermarketu Tesco už na můj apel reagoval a vyzval provozovatele jednoho z obchodů, aby prodej Kratomu ve svých prostorách ukončil. Rád bych společnosti Tesco Store touto cestou poděkoval,“ řekl Sklenka.

Zástupci města se shodují, že automaty s „drogami“ Prostějov na svém území nechce, ovšem nemá zákonnou možnost, jak zajistit jejich odstranění.

„Kratom je psychoaktivní látka, která má narkotické vlastnosti, které kombinují psycho stimulační účinky a účinky podobné opiátům. V malé dávce má stimulující účinky, uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie, zvýšená dávka má pak sedativní účinky,“ popsala jeho fungování Alena Vrtalová, referentka mediální komunikace města Prostějov.

Kratom je v republice k dostání legálně a jeho prodej je volně dostupný. „Lze jej koupit v práškovém stavu ve veřejně přístupných automatech, v lékárně nebo legálně objednat na internetu. Nákup není věkově omezen a látku mohou volně nakupovat i osoby mladistvé a nezletilé,“ upozornila Vrtalová.

„Současná legislativa tedy neumožňuje obcím prodej této látky na území města omezit nebo úplně zakázat,“ potvrdil Sklenka.

Zrušení nájmu

Město má podle Sklenky možnost prodej omezit pouze v prostorách, které vlastní a které jsou určeny k podnikání a pronajímány třetím osobám.

„Do nájemní smlouvy by bylo možné doplnit ustanovení, podle kterého by bylo nájemci zakázán v pronajímaných prostorách prodávat kratom, nebo umisťovat automaty s výrobky obsahujícími kratom, a to pod sankcí okamžitého zrušení nájmu. Do stávajících smluv by bylo možné toto ustanovení doplnit jen formou dodatku a po dohodě obou smluvních stran,“ uvedla Vrtalová.

„Další krok, který je v tuto chvíli možné učinit, je informovat rodiče prostřednictvím školy o této nebezpečné a volně prodejné látce, aby sami mohli působit na své děti,“ dodal Sklenka.

Kde hledat pomoc?

V současné době je v legislativním procesu návrh zákona, podle něhož budou muset prodejci podobných látek splnit a dodržovat omezení prodeje mladistvým.

„Dojde k zákazu prodeje přes prodejní automaty a prodej bude povolen pouze ve specializovaných prodejnách. Účinnost návrhu zákona byla navržena k 1. lednu 2024, je však zřejmé, že pokud zákon bude v předložené podobě přijat, účinnost bude pozdější,“ upozornil Sklenka.

Pokud někdo ve městě již této látce propadl, může se podle radnice obrátit na společnost Podané ruce.

„Kontaktní centrum v Prostějově sídlí na ulici Vrahovická 83 a jeho služby jsou určeny závislým a ohrožených závislostí starším 15 let, uživatelům nealkoholových drog a osobám blízkým uživatelům,“ vysvětlila referentka.

Pomoc a radu dětem a mladistvým poskytnou také v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Prostějově na ulici Svatoplukova 29. „Dále se mohou rodiče obrátit na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova na oddělení sociální prevence. K využití je i bezplatná nonstop telefonní Linka bezpečí 116 111 nebo například v Olomouci na Krapkové ulici číslo 4 lze využít odborné poradenství v organizaci Jak Dál?,“ vyjmenovala Vrtalová.