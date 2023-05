Pošli knihu přes Rohlík. Knihobot spojil síly s online prodejcem potravin

Novinka je nejen ekonomická, ale i ekologická. Firmám nevznikají náklady navíc, protože Knihobot díky rozsáhlé logistice Rohlíku nemusí najímat vlastní kurýry nebo doručovatele. A online prodejce potravin si tašky s knihami přidá do svých dodávek, čímž dojde ke stoprocentnímu využití kapacity kurýrů a snížení uhlíkové stopy.

„Vždy se snažíme přemýšlet nad tím, jak naše služby ještě zmaximalizovat a zákazníkům i trhu přinést zase něco nového. Co jim ušetří o trochu více času nebo jim usnadní život. A přesně o tom je naše spojení s Knihobotem,“ říká o projektu CEO Rohlíku Martin Beháň a upozorňuje tak na další rozměr projektu.

Rohlík veškeré finance, které získá od Knihobotu za zajištění logistiky balíčků, věnuje charitativním organizacím. Konkrétně neziskovkám, které pomáhají samoživitelkám a samoživitelům, dětem bez domova a seniorům v nouzi. Spokojenost ze vzájemné spolupráce je i na straně Knihobotu.

„Ve všech procesech se snažíme být maximálně ekonomičtí. I proto nám dává smysl využít ke svozu službu, která na cestách k zákazníkům využije své kapacity a pomůže lidem dostat použité knihy snadno zpět do oběhu,“ komentuje Dominik Gazdoš, CEO Knihobotu.

Dva v jednom

Celý proces je pro zákazníka velmi jednoduchý. Při doručování nákupu připraví nepotřebné knihy do tašky, na kterou napíše své telefonní číslo a email. Tašku pak předá kurýrovi.

V Knihobotu zásilku knih spárují se zákazníkem a zanesou do systému. Knihobot knížky nafotí, nacení a nabídne k prodeji. Poté, co se kniha prodá, obdrží zákazník 60 procent prodejní ceny, od které se pak odečte 29 korun.

Knihy bude možné odevzdat kurýrům v hlavním městě i regionech, ve kterých mají flotily Rohlík.cz zastoupení. „Jsme rádi, že naši zákazníci získají v rámci celé republiky další možnost, jak knihy do oběhu poslat, aniž by je museli balit a složitě připravovat. A věřím, že díky Rohlík.cz se dostaneme i do domácností, které nás dosud neznají,“ dodává Gazdoš.

Jednoduchost vracení knih je podle něj základním předpokladem, jak lidi naučit posílat knihy dál. To, že lidé nemusí knihy nijak balit a mohou je vracet u převzetí jídla, dělá z jejich třídění a loučení se s nimi běžnou rutinu, kterou by podle Gazdoše mělo posílání knih být.

„Cílem Rohlíku je zase neustále hledat nové cesty, jak zlepšovat každodenní život zákazníkům, zlepšovat ekologičnost svého provozu a pomáhat tam, kde je to potřeba,“ uzavírá jeho CEO Martin Beháň.

Kromě doručení knih přes kurýra společnosti Rohlík.cz mohou lidé odevzdat své knihy v některých pobočkách Levných knih přes Zásilkovnu, kurýra (náklady na poštovné či dopravu hradí Knihobot), přes Knihoboxy či na pobočkách na Praze 7 a 9.