Řecký jogurt zmizí ze zákona, nově toto označení může mít cokoliv

Novelu vyhlášky již ministerstvo poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Praktický dopad vyškrtnutí ustanovení je prozatím nejasný, podle Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského, jej totiž budou výrobci moci dál vyrábět a pojmenovávat řeckým jogurtem, nebudou už však mít oporu v legislativě.



„Bohužel prostě je to víceméně rozhodnutí EU na základě protestu Řecka, abychom to nedělali. Ten výrobek se bude i nadále vyrábět - bude to jogurt a bude se jmenovat ‚řecký jogurt‘,“ řekl Kopáček.

Řecký jogurt

Vyrábí se podobně jako konvenční jogurt, jen dochází k separaci syrovátky, kterou se koncentruje bílkovinná složka. Je nutričně hodnotnější z pohledu vysokého obsahu bílkovin. Ze tří kilogramů mléka vyrobíte jeden kilogram jogurtu.

Jogurt řeckého typu

Z jednoho kilogramu mléka vyrobíte kilogram jogurtu řeckého typu, hustotu jogurt získá přidáním mléčných bílkovin obvykle v sušeném stavu.

Zdroj: Vitalia.cz

„Když ta vyhláška vznikala, chtěli jsme především ochránit spotřebitele a říci mu, co vlastně řecký jogurt je a aby se nějak odlišil od produktů, které se tak sice nazývají, ale nemají s řeckým postupem výroby nic společného,“ dodal Kopáček.

Situace na trhu se tak nejspíš vrátí do doby před přibližně pěti lety. Tehdy se na pultech obchodů pohybovalo několik jogurtů, honosících se označením „řecký“. Málokterý však splňoval podmínky, které současná vyhláška nastavila.



EU hrozí soudem

Pokud novela projde meziresortním řízením, měla by začít platit od září. Její nepřijmutí by mohlo mít dalekosáhlé důsledky. „Neřešením problému hrozí velmi reálné nebezpečí odvetných opatření ze strany orgánů Evropské unie z důvodu nedokončení harmonizace potravinového práva Evropské unie, tj. zahájení řízení ze strany Evropské komise proti České republice,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.



Podle Kopáčka jsou v ČR dva výrobci řeckého jogurtu - Polabské mlékárny a Bohušovická mlékárna, jogurt řeckého typu pak vyrábí Mlékárna Kunín. Do ČR se dovážejí také jogurty z Německa pojmenované jako řecké, ale pouze na základě ornamentů na obalu, nikoliv techniky výroby.



Na řádný řecký jogurt je podle Kopáčka nutné odstředit z mléka syrovátku a mléčnou složkou zkoncentrovat. Na kilogram běžného jogurtu se podle něj potřebuje kilogram mléka, na výrobu řeckého tři. Do jogurtů řeckého typu jsou pak bílkoviny přidávané. Kopáček dodal, že sami Řekové tuto výrobu za „řecký jogurt“ ani neoznačují, říkají jí straggisto.

Prostor pro nekvalitní jogurty

Pavel Vybíral, ředitel Polabských mlékáren, jednoho ze dvou tuzemských výrobců, označil krok ministerstva za nesystémový, protože současné znění vyhlášky má za cíl chránit spotřebitele.

„Celá záležitost může vypadat banálně, ale je více než pravděpodobné, že v případě, že se daná definice zruší, objeví se na trhu jogurty které ponesou symboly řeckého jogurtu, ale jejich složení nebude odpovídat kvalitě a požadavkům současné legislativy pro ‚řecký jogurt‘ a ‚jogurt řeckého typu‘,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Vybíral.

Podle něj by vzhledem k povaze výrobku a jeho výborným chuťovým, dietetickým a kulinářským vlastnostem, na tuto definici mělo být Řecko spíše hrdé. Podotýká navíc, že na trhu existuje celá řada výrobků, které obsahují místopisný název, a problém s nimi není. Například polský salám, ruská zmrzlina, vídeňské či frankfurtské párky.

„Vzhledem k situaci, která již dnes panuje v českých obchodech, to pro spotřebitele nebude zásadní změna,“ myslí si Jana Ovčáčková, ředitelka kvality společnosti Lactalis CZ, která vlastní Mlékárnu Kunín. Mateřská společnost je součástí francouzské mlékárenské skupiny Lactalis Groupe. Nicméně dodala, že firma zváží nové značení a komunikaci výrobku.