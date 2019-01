Huawei budeme řešit s celou Unií, říká Babiš

Na summitu jste jednal se šéfem čínského konglomerátu Huawei Kenem Hu. Jeho firma čelí v některých zemích podezření ze špionáže a varoval před ní také český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Mluvili jste o tom spolu?

Huawei požádal o schůzku a já jsem jim vyhověl, o tom ale Davos nebyl. My jsme do Davosu jeli prezentovat projekt Czech republic coutry for the future.



O čem konkrétně jste s představiteli Huawei jednali?

Oni chtěli schůzku a já jsem je vyslechl. Upozornil jsem je ale, že varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost platí. Že všechny instituce, které používají technologie od společnosti Huawei ve své kritické infrastruktuře, mají provést bezpečnostní audit. Je to asi 160 státních i soukromých institucí. Vždy budu hájit národní zájmy.

A co na to Huawei?

Oni argumentují tím, že jsou připraveni prezentovat transparentnost svých technologií. Uvedli, že loni v listopadu otevřeli vlastní centrum pro kybernetickou bezpečnost v Berlíně za účasti ředitele tamní informační služby. Na rozdíl od našeho úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který s Huawei nekomunikuje, v Německu komunikace probíhá. A o využití technologií Huawei jednají i další evropské země.

Není to potom spíše téma pro celou Evropskou unii?

Určitě. Evropa má tendenci se integrovat v mnohem méně důležitých věcech, než je kybernetická bezpečnost, takže bychom si o tom měli něco říct. Budeme jednat s jednotlivými členskými státy i o tom, jak k Huawei přistupují. Je potřeba, abychom si vyměnili informace. Uvidíme, jestli potom vznikne vůle pro nějaký společný postup při jednání s Huawei.

S kým dalším jste se v Davosu potkal?

Jednali jsme s technologickými firmami IBM, AT&T, VISA nebo Apple o užší spolupráci v oblasti digitalizace státní správy, rozvoje vědy a výzkumu.

Můžete být konkrétnější?

Se společností IBM jsme domluvili zapojení do projektu vývojového centra umělé inteligence. Trochu jsme vycházeli z toho, že při loňském Davosu na totéž téma jednalo IBM s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. A do roka ve Francii vzniklo centrum umělé inteligence s 200 zaměstnanci.



Americká telekomunikační firma se mimo jiné zabývá také budováním vysokorychlostní datové sítě 5G – stejně jako Huawei.

Ano, budeme pořádat aukci na 5G síť a AT&T se jí bude účastnit.



Představil jste vizi digitálního Česka. Najdou se na ni v rozpočtu peníze?

Když se podíváte na celou koncepci Česko země pro budoucnost, tak není tak nákladná. Karel Havlíček z vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který přípravu odborně koordinoval, dal pod jednu střechu řadu vládních aktivit, které již dnes fungují, teď se musí řídit. Třeba na novém režimu investičních pobídek se ušetří, protože veřejné peníze půjdou do podpory výzkumu a vývoje a ne do montoven. A tam se zapojí podnikatelský sektor, kterému umožníme větší daňové odpočty. To už dnes funguje, odpouštíme asi 2,5 miliardy ročně. My tuto částku chceme zdvojnásobit až ztrojnásobit. Když chcete přilákat moderní technologie, něco to stojí. Ale jedině tak se nám podaří zůstat konkurenceschopní a pomalu měnit strukturu naší ekonomiky. Montovny nikoho dlouhodobě neuživí.



Zmínil jste jednání s firmou Apple. Na internetu jste už ve čtvrtek napsal, že byste v Praze rád viděl prodejnu Apple Store.

Ano, požádal jsem Tima Cooka o otevření Apple Store v Česku. Jako tip jsem řekl, že by mohl být na Staroměstském náměstí a všichni se toho hned chytli. V centru Prahy je víc lukrativních míst. Je to jen myšlenka, když v Paříži je Apple Store v Louvre. S Apple jsme řešili i Evropskou unii, bavili jsme se o technologických platformách, nové podobě směrnice autorského zákona nebo fake news.

Vedl jste v Davosu více hovorů na téma EU?

Vystoupil jsem na panelu „Evropa v bodě zvratu“, kde byli premiéři balkánských zemí, Polska nebo Slovenska. Podle mě by Chorvatsko, Rumunsko nebo Bulharsko neměly čekat šest nebo sedm let na přijetí do Schengenu. Dělá to z nich neplnohodnotné členy a vyvolává to pnutí mezi obyvateli starých a nových zemí EU. A to už vůbec neřešíme unijní rozpočet.

Co je s ním špatně?

Brusel chce navýšit náklady o 23 procent v situaci, kdy kvůli brexitu opouští EU 15 procent jejích obyvatel. Unie chce dalších 25 miliard eur na bezpečnost a obranu, přitom jsme členy NATO. Nechápu, proč bychom měli tolik peněz vydávat na zbrojení. Ty peníze by se daly použít jinde. V Davosu se mluvilo hlavně o změně klimatu a o boji s chudobou a svět přitom dává na zbrojení 1 750 miliard dolarů ročně. Zároveň jedním z mála smysluplných opatření proti chudobě jsou investice. To je motor ekonomiky.



Petříček: Kauzu schůzky Babiše s čínským velvyslancem beru jako uzavřenou(10. ledna):