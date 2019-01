Řecko poprvé od krize zvýší minimální mzdu, vrací se k lepším časům

17:11 , aktualizováno 17:11

Řekům od února vzroste minimální mzda z 586 na 650 eur (v přepočtu zhruba 16 740 Kč), tedy o jedenáct procent. Oznámil to premiér Alexis Tsipras. Jedná se o první zvýšení za téměř deset let, tedy od dob, kdy země spadla do hluboké krize a stala se závislou na zahraniční pomoci.