Portu Gallery nabídne díla Muchy. Podíl na milionové sbírce může mít každý

„Myšlenka toho, že sbírka může být vlastněna širokou veřejností, mě zaujala natolik, že jsem se rozhodl vstoupit do jednání o prodeji. Přesvědčily mě i plány Portu Gallery na další rozšiřování a zhodnocování sbírky a jsem také rád, že noví majitelé chtějí pokračovat v realizaci výstav pro veřejnost napříč kontinenty,“ uvedl původní majitel sbírky Richard Fuxa.

Portu Gallery je investiční online galerie, která umožňuje veřejnosti investovat do uměleckých nebo sběratelských předmětů. Investice je možná od koruny. Investoři totiž nekupují celý předmět, ale pouze jeho část.

„Investičně jde o investiční certifikáty, která jsou vydávány Českou národní bankou. Máme dva znalecké posudky, kteří určili hodnotu na 270 milionů korun, druhý na 250 až 300 milionů korun. Plánovaný investiční horizont je tři až pět let,“ uvedl jednatel investiční platformy Portu Gallery Martin Jaroš.

Investovat do sbírky bude možné prostřednictvím webu Portu Gallery 28. října o půlnoci. „Co se týká likvidity, tak buď je možné, že celou sbírku Portu Gallery prodá, další možností by měl být vznik inzertního portálu, kde každý bude moct nabídnout svůj podíl k prodej,“ dodal Jaroš s tím, že sbírka bude postupně rozšiřována. O případném prodeji celé sbírky by hlasovali sami investoři.

„Chceme se v budoucnu pokusit získat i další Muchova díla, a to nejen ta umělecká, ale i další artefakty jako návrhy bankovek nebo známek,“ uvedl Jaroš.

„Vzhledem k postavení autora na světovém trhu s uměním je potenciál zhodnocení této sbírky v desítkách až stovce procent,“ říká Michal Čejka, člen investiční komise Portu Gallery.

V nabídce jsou převážně plakáty, ale sbírka zahrnuje také skici či olejomalby. Sbírka, kterou nyní vlastní Portu Gallery, vznikla původně z iniciativy tenisty Ivana Lendla. V roce 2013 od něj koupil sbírku čítající 129 artefaktů soukromý sběratel Richard Fuxa. Ten ji v průběhu let rozšířil na stávajících 422 artefaktů.