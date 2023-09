Prodáno. V Česku dražené vzácné známky už našly svého nového majitele

S vyvolávací cenou 260 tisíc korun se dražila původně rakousko-uherská známka s přetiskem Pošta Československá 1919 o původní hodnotě pouhých dvou haléřů. Podle dochovaných informací se takto přetisklo méně než sto kusů této známky.

Na známku zájemci přihodili celkem jedenáctkrát. Konečná cena, kterou za ni její nový majitel zaplatil, činila 360 tisíc korun, k čemuž je třeba připočíst ještě aukční poplatky.

Původně rakousko-uherská známka s přetiskem Pošta Československá 1919. Vyvolávací cena činí 260 tisíc korun.

Částka tak zhruba odpovídá očekávání majitele aukčního portálu Filatelie Praha, na němž aukce proběhla. „Oproti vyvolávacím cenám by se cena tří raritních známek v dražbě měla zvednout zhruba o třicet procent. Některé mohou i více, jiné o něco méně,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Flaška, majitel aukčního portálu.

To, že by padl aukční rekord, tak Flaška nečekal. Připomněl, že ten se udál v Bratislavě, kde se tehdy vydražila známka za cenu 1,9 milionu korun bez poplatků – po jejich započtení se prodejní cena vyšplhala k částce 2,2 milionu. „Byla to rakouská známka s přetiskem Pošty Československé v tmavém odstínu,“ doplnil Flaška.

Za vyvolávací cenu se pak vydražila tří koruna rovněž z období Rakouska-Uherska a přetiskem Pošty Československé. Po započtení aukčních poplatků činí její prodejní cena 663 600 korun.

Původně rakousko-uherská známka. Jde o jednu z nejvzácnějších známek Pošty Československé z roku 1919, v této podobě je známo jen 20 dochovaných kusů. Vyvolávací cena byla 560 tisících.

I nejdražší z dražených známek, čtyřblok známek s portrétem T. G. Masaryka z roku 1925, který patří mezi nejvzácnější československé známky, se vydražil za vyvolávací cenu, jež činila šest set tisíc korun. I s aukčními poplatky tak za ni její nový majitel zaplatí celkem 711 tisíc.

Sběratelům zatraktivňuje tuto čtveřici známek vzácná chyba – namísto vodorovné průsvitky byl při tisku arch známek vložen do tiskového stroje pootočený o 90 stupňů, kvůli čemuž vznikla svislá průsvitka.

Čtyřblok známek s portrétem T. G. Masaryka z roku 1925 se svislou průsvitkou. Vyvolávací cena činila 600 tisíc korun. Z tuto částku se nakonec položka také prodala.

Levnější kusy hrají prim

„Aukce ukázala, že dražší položky šly za vyvolávací cenu, ty dražší pak rapidně navyšovaly. Například známka s vyvolávací cenou třicet tisíc se prodala za sto. Dvě hlavní známky ale šly pouze za vyvolávací cenu, což je běžná věc. Lidé si raději koupí pět známek po sto tisících než jednu za půl milionu,“ uvedl majitel aukční síně Filatelie Praha, kde byly známky v rámci zahájení podzimní sezony draženy.

„Možná je ale moudřejší koupit si jednu drahou, jsou to totiž unikáty. Většinou jsou ale kupujícími sběratelé, kteří si raději udělají radost pěti známkami než jednou mimořádnou,“ dodal pro iDNES.cz

To, že se dražší známky příliš neodchýlí od vyvolávací ceny, tedy Flaška čekal. „Samozřejmě známky nad pět set tisíc nemají takové navýšení. Jsme rádi, že jsme je prodali. Střední známky, jejichž cena se pohybuje v řádu desetitisíců, se navyšují rapidně. Ty dražší známky za vyvolávací ceny koupili investoři, levnější pak spíše sběratelé,“ dodal.

Flaška pro iDNES.cz zmínil, že už 4. listopadu se bude v pražském Obecním domě konat aukce známek, jejichž vyvolávací cena může být skutečně vysoká. „Budeme mít mimořádnou aukci v obecním domě, která se bude skládat s opravdu drahých položek s vyvolávací cenou třeba i milion korun. Budou to nejdražší známky Československa,“ dodal.

Alternativním investicím pomáhá nejistota

Alternativním investicím, jako je umění, investiční alkohol nebo právě známky či mince pomohla nejistá ekonomická situace spojená s rychlou inflací. „Ti, kteří mají peníze, berou umění a sběratelské předměty jako bezpečný přístav,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz jednatel investiční platformy Portu Gallery Martin Jaroš.

„Lidé se o své úspory začali bát, a tak více přemýšleli, kam je uložit. Zatímco dříve kupovali známky především sběratelé, dnes už to jsou často investoři,“ potvrzuje trend majitel aukčního portálu.

Kdo v uplynulých letech investoval do známek, mohl se podle Flašky dočkat rekordního zhodnocení. Za posledních deset let byl podle jeho slov nárůst hodnoty známek raketový. Svým majitelům totiž dokázaly zajistit výnos klidně až dvacet procent ročně. „Během posledních pěti let tak vyrostly třeba o sto procent. Myslím si, že ale tento růst pokračovat nebude, protože to není dlouhodobě udržitelné. Zhodnocení nyní očekávám tak o deset procent ročně,“ vysvětlil majitel aukčního portálu Flaška.