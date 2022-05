Nahoru jdou krajináři. Pořád je prostor pro nárůst ceny, říká galerista

Strach z inflace a celkových dopadů války na Ukrajině zvedl zájem o investice do umění k výšinám. A na dražbách padají české aukční rekordy. „Lidé, aby udrželi hodnotu svých peněz, investují do prověřených zdrojů, jako jsou drahé kovy, numismatika a obrazy. Umění se tak z okrajového odvětví najednou stává středem zájmu mnoha lidí, kteří o něm do té doby neměli ponětí,“ říká znalec umění Ladislav Málek, majitel čáslavské Galerie Goltzova tvrz.