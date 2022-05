KONTEXT: Vlna uprchlic posílí pozici žen na trhu práce, míní personalistka

Na pracovním trhu leží ladem 340 tisíc volných míst. Úřady práce evidují čtvrt milionu uchazečů. Zároveň se do Česka dostalo přes 300 tisíc uprchlic a uprchlíků. Kdo jsou a co přinášejí do české ekonomiky? Můžeme si navzájem pomoci? Hostem podcastu Kontext byla Jaroslava Rezlerová z ManpowerGroup a prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb.