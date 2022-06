Trhu práce se nejistota vyhýbá, firmy nabírají

Vyplývá to z průzkumu ManpowerGroup index trhu práce, který zjišťuje mezi českými zaměstnavateli jejich náborové plány. Výsledky průzkumu jsou docela překvapující, neboť české bojují stejně tak jako domácnosti s obrovskou inflací a experti varují před stagflací. Tedy zpomalením ekonomiky navzdory rostoucím cenám.

Firmy dohánějí, co se dá

Čistý index trhu práce činí tedy 21 procent. Průzkum v Česku dělá personální společnost od roku 2008. „Je to nejvíce optimistické číslo za celou dobu, co průzkum děláme, a my si to vysvětlujeme tím, že přestože inflace a hrozby ekonomické krize tady jsou, auta se vyrábějí se zpožděním, nefungují dodávky, a to znamená, že firmy pořád plánují, že to ještě doženou a budou na to potřebovat lidi,“ říká generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

„Trend by měl pokračovat v následujících měsících. „Firmy budou potřebovat dohnat to, co zanedbaly,“ dodává.

Jako další vysvětlení optimismu se nabízí také příchod lidí z Ukrajiny. Práci našlo už 70 tisíc uprchlíků a v tuto chvíli se čeká, jak se vyvine podzim na trhu práce, až se uprchlická vlna stabilizuje a lidé budou mít stálé ubytování, umístí děti do škol a školek a budou hledat reálně zaměstnání. Mnozí uprchlíci v nejisté situaci zatím mohli upřednostnit krátkodobé brigády, na podzim tak může na českém trhu práce přibýt desítky tisíc uchazečů.

„Trhu práce to určitě pomůže. Optimismus českých zaměstnavatelů je možná vyvolán i touto optimistickou představou, že budou v České republice nějací volní kandidáti, které budou moci zaměstnat,“ upřesňuje Rezlerová.

Nejambicióznější náborové plány mají firmy v oblasti bankovnictví, financí, pojištění a nemovitostí, zde se chystá nabírat 66 procent firem a jen deset procent firem se chystá propouštět.

V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v tomto odvětví hlásí nárůst optimismu o 32 procentních bodů, a v meziročním srovnání posílení dokonce o 50 procentních bodů.

Nejsou lidi

Náborové plány jsou jedna věc, nicméně to, jak se firmám daří volné pozice obsazovat, je věc druhá. Podle Manpowergroup se každá druhá firma v Česku potýká s problémy s obsazováním volných míst. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají velké firmy nad 250 zaměstnanců, naopak nejmenší potíže mají mikrofirmy do deseti zaměstnanců.

Česko není v marném hledání pracovníků s potřebným profilem osamocené. Největší nedostatek lidí s hledanými dovednostmi je na Tchaj-wanu, kde číslo dosahuje 88 procent, následuje Portugalsko a Singapur.

Situace v Česku není ve srovnání s jinými zeměmi tak špatná zřejmě právě díky příchodu uprchlíků. Nejhůře se obsazují pozice v IT, výrobě, dopravě a logistice či prodeji a marketingu. Hlad po zaměstnancích je zřejmý i z aktuálních dat o­nezaměstnanosti.

Ta je v Česku stále extrémně nízká. Podle údajů úřadů práce klesla nezaměstnanost minulý měsíc o další desetinu procentního bodu na 3,2 procenta. V evidenci úřadů práce bylo 235 tisíc uchazečů o zaměstnání, to je o 8 190 méně než v dubnu. Počet volných pracovních míst se snížil proti předchozímu měsíci zhruba o sedm tisíc.

Na jedno volné pracovní místo v květnu připadalo v průměru 0,7 uchazeče. Mezi regiony však byly velké rozdíly. Zatímco na Karvinsku je to 9,7 kandidáta, v okrese Praha-východ připadá na jednu volnou pozici v nabídce úřadu práce jen 0,1 uchazeče.

Nezaměstnanost by měla v dalších měsících ještě klesat díky nabídce sezonních prací.

„Vše se ale také bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny a v neposlední řadě dopadů energetické krize na zaměstnavatele,“ podotkl ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.