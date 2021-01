Konec jednorázových plastů se blíží, vláda poslala Sněmovně zákaz brček

18:14

Vláda schválila návrh zákona, který počítá s tím, že by se od poloviny roku už v Česku nesmělo vyrábět jednorázové plastové zboží jako jsou brčka, talíře, tyčinky do uší nebo tyčky k balónkům. Tyto výrobky by se nesměly ani dovážet.