Zemědělství EU je Otesánek, který bez dotací nepřežije, řekla ekonomka Horská

Poradkyně ČMKOS a bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová kritizovala přístup vlády. „Pokud jsem vládní představitel a jsem kritizován, tak to musím brát vážně, vláda se v pondělí zachovala nepřípustně,“ řekla.

„Když jsem byla ministryně práce a sociálních věcí, tak jsem se se všemi svými kritiky setkala a snažila jsem se najít na té kritice to, co je podstatné a tu situaci změnit po vzájemné diskusi. Nikdy bych si nedovolila někoho nálepkovat a říkat, že je agent Ruska a podobně. To je prostě nepřípustné a je to omezování svobody slova,“ dodala.

Na protesty zemědělců zareagovala členka NERV, ekonomka Helena Horská. „Je to o dotacích. My jsme si v Evropě vypěstovali Otesánka, který bez dotací není schopen přežít. Je to vina obrovských regulací a tlaku na soběstačnost celé Evropy,“ myslí si.

Je podle ní nutná propracovaná analýza. „Máme data, je potřeba je vzít, dát dohromady a udělat poctivou analýzu, co nám každá jednotlivá koruna dotací přináší, jak a kde se dotace ukazuje jako efektivní, a naopak, kde jsou díry.“ vysvětlila Horská.

Vláda podle Maláčové musí zabrat. „Je potřeba, aby vláda to nějakým způsobem vzala vážně a začala se bavit o systémových změnách, ale měla na to nějaké podklady a nejednala na základě dojmologie a nenálepkovala všechny ty, kteří s ní nesouhlasí,“ míní.

V pořadu došlo i na probírání inflace, která se přiblížila optimističtějším číslům. „Česká spotřeba domácností se blíží k mému restartu, to znamená odražení ode dna, ale výzvy obzvlášť pro průmysl, nejenom pro zemědělství, ale bavme se o tom, co dělá tady třetinu celé ekonomiky, a to je průmysl, tak ten bude zažívat ještě těžké doby,“ soudí ekonomka Horská.

Souhlasil s ní i bývalý guvernér České národní banky a expremiér Jiří Rusnok. „Žijeme v takové době, kdy ta hospodářská čísla se takříkajíc trošku rozkutálela a než se zase trochu srovnají do nějakých lépe předvídatelných trendů, bude to těžké. Takže faktem je, že nastane nějaký reálný růst mezd a příjmů, ale že by to zásadně změnilo pocit lidí, že najednou jsme v ráji, to určitě nenastane,“ míní.