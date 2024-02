NERV sestaví tým pro analýzu eura, své si bude chtít říct každý

„Jsme zrovna v situaci, kdy téma probíráme. Řešíme, jak budeme postupovat. Standardní je, že David Havlíček jako koordinátor NERV dává dohromady pracovní skupiny a teď tedy nejspíš bude na něm, koho vedením této nové skupiny pověří. Ten by měl následně stanovit další postup,“ říká ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity.

Co je NERV Úkolem NERV je iniciovat a navrhovat zásady a parametry reforem klíčových veřejných systémů, které mají dominantní vliv na zdravé veřejné finance, konkurenceschopnost české ekonomiky a transparentnost veřejného sektoru. V současnosti má rada 17 členů a jejím koordinátorem je David Havlíček.

Podle něj by pracovní skupina zaměřená na možné přijetí eura mohla zajímat všechny členy ekonomické rady. To pro iDNES.cz potvrdil i ekonom a vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky na UK Petr Janský, který je rovněž členem rady.

„Když se věnujeme nějakému tématu, tak na to vznikne pracovní skupina, kterou někdo koordinuje. Do ní se můžeme přihlásit, není to tak, že by všichni členové NERV byli členy všech pracovních skupin. Myslím ale, že tato skupina ohledně eura bude zajímat hodně členů,“ míní Janský.

V Národní ekonomické radě vzniklo v minulosti pracovních skupin víc, jedna z posledních se věnovala například opatřením k opětovnému nastartování českého hospodářského růstu a do jejího čela se dostal Dominik Stroukal. Ten nyní říká, že je hlavně rád, že se téma eura neshodilo ze stolu.

„Chápu to jako kompromis. Doufám, že ukážeme, jaké jsou ekonomické argumenty pro a proti přijetí. Měli bychom rovněž stanovit, jaký je konkrétní legislativní postup, pokud by se vláda rozhodla, že by euro v Česku chtěla. Mne každopádně mrzí, že roli zmocněnce pro euro nebude nakonec vykonávat Petr Zahradník, protože si myslím, že by pro tuto problematiku byl naprosto ideální,“ komentuje současnou situaci Stroukal.

Z prvních vyjádření se zdá, že role rady vlády se bude do velké míry podobat tomu, co si jako úkol vytyčil Petr Zahradník ve chvíli, kdy ho ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák dočasně jmenoval zmocněncem pro euro. Zahradník, který je také členem NERV, v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že chce hlavně objektivní diskuzi o tématu, zdůraznění předností a současně i nákladů přijetí společné evropské měny.

Na euroanalýze se v NERV bude tedy zřejmě podílet více členů najednou, debata mezi nimi bude podle jejich vyjádření rozmanitá a věcná. „Nebudu předjímat stanovisko NERV, důležitý není ani můj subjektivní názor. Zájmových skupin vyjadřujících se ke vstupu do ERM II a přijetí eura je hodně, NERV by neměl být další v řadě. Cílem pracovní skupiny bude téma zpracovat objektivně, bez citového nebo politického zabarvení, tak jako tomu bylo v případě ostatních materiálů,“ řekl iDNES.cz další z členů rady Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz.

Petr Janský upozorňuje, že případné přijetí eura není jen ekonomická otázka s ekonomickými důsledky, ale nyní ještě víc politická otázka s politickým dopadem. Za současné vlády se podle něj euro přijmout nestihne.

Analytici stojící mimo NERV však považují vládní zadání spíše za úhybný manévr, který měl v rozbouřené koalici vytvořit zdání kompromisu. Podle Víta Hradila z Cyrrusu je problematika vstupu do eurozóny natolik komplexní, že není možné k ní vydat jednoznačné stanovisko ve smyslu výhodnosti či nevýhodnosti. Silně tedy pochybuje, že by NERV mohl vygenerovat jednoznačné doporučení jedním či druhým směrem.

„Vláda nechce nebo neumí dát jasné stanovisko k euru, a tak hledá únikovou třetí cestu. Vstupu do systému ERM II musí předcházet jasné a definitivní rozhodnutí o vstupu do eurozóny. Udělat to bez toho, jen tak ‚co kdyby‘, aby získala čas, by byla fatální chyba,“ řekl ČTK analytik skupiny DRFG Martin Slaný.