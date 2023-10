Stát plánuje zmenšení honiteb a povolenky k lovu zemědělcům nad 30 hektarů

Tyto novinky dlouhodobě prosazuje například Asociace soukromého zemědělství, naopak proti byly některé odborné organizace, i Českomoravská myslivecká jednota.

Novelu zákona už letos na jaře představil novinářům Výborného předchůdce Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Většinu kontroverzních návrhů, jako právě snižování minimální výměry honiteb, ale chtěl nechat až na hlasování poslanců ve Sněmovně.

Výborný se k novele, kterou bere jako svou prioritu ve funkci staví obráceně. „Zcela jsem odmítl taktiku, že kde nedojdeme ke shodě, ať se pohádají poslanci ve Sněmovně a nějak rozhodnou,“ řekl v úterý novinářům.

Novela má nyní podle něj již vypořádané připomínky ze strany ministerstva životního prostředí. V tomto týdnu ji chce vložit do meziresortního připomínkového řízení. Do poloviny ledna chce ministr vypořádat připomínky, v polovině února příštího roku by pak podle jeho představ mohla novelu projednat vláda.

Následně by ji chtěl projednat ve Sněmovně do letních parlamentních prázdnin, na podzim by novou legislativu pak dostal na stůl Senát. Účinnost by pak měla být pro většinu novinek od roku 2025, novinky ohledně digitalizace budou platit o dva roky později.

Škody zvěří na lesích jsou za miliardy

Cílem novely by mělo být výrazné snížení škod páchaných spárkatou a černou zvěří na nových stromcích, které jsou zhusta po kůrovcové kalamitě zasazované. Podle Výborného jsou každoročně mezi 2,5 až 4 miliardami korun. Zvěř se podle něj měla regulovat. „Regulovat, nikoliv vystřílet les,“ řekl.

Druhou prioritou je posunout lidovou myslivost do moderní podoby. „To se týká například informačního systému evidence myslivosti,“ uvedl ministr. A třetím důvodem předložení zákona je dodržení vládního programového prohlášení, kde se píše o zvyšování práv vlastníků pozemků.

Novela by měla zvýšit pokuty za opakované nesplnění lovu, jehož minimální plán určí Ústav pro hospodářskou ochranu lesů podle poškození lesních dřevin. Ze současných maximálních 200 tisíc korun na půl milionu, při prvním nesplnění bude minimální pokuta 50 tisíc korun a maximální 200 tisíc korun.

Povolenku pak budou moci získat osoby, které hospodaří na honitbě o velikosti 30 a více hektarů. Zároveň ale v případě získání povolenky ztratí nárok na náhradu škody způsobenou zvěří. „Není to povolenka na to, že vyrazí a bude střílet cokoliv, například trofejní zvěř. Bude se to týkat jelena siky, černé zvěře a u spárkaté zvěře pouze samic a mláďat do dvou let věku,“ řekl Výborný. Povolenka bude pouze na pozemky, kde zemědělec hospodaří a odlovená zvěř bude patřit uživateli honitby.