Vlk by tu žít neměl. Je mýtus, že predátor loví jen slabé kusy, říká myslivec

Poznávat taje lesa začal Stanislav Císař už jako dítě. Nadšení pro přírodu mu vydrželo a stalo se mu částečně i prací. Dnes má na starosti stovky myslivců z celého Žďárska.

Jak a kdy jste se k myslivosti dostal?

Myslivcem jsem se stal ve svých třiadvaceti letech, ale už od pěti let jsem chodil do lesa s dědou, který mě učil poznávat přírodu a zasvětil mě do myslivosti. Té nyní věnuji veškerý svůj volný čas. V létě jsem i třikrát denně v revíru, během roku se snažím alespoň čtyřikrát do týdne. Les je můj druhý domov.