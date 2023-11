Flosman posiluje pozici. Akvizicí se stane silným hráčem na maloobchodním trhu

Díky akvizici a dalších vybraných obchodů je už téměř na 350 prodejních místech po celém Česku a posune se tak mezi pět největších hráčů v tradičním retailu v Česku, a to jak z hlediska počtu prodejen, tak obratu.

„Situace se aktuálně vyvíjí v souladu s vytyčenými cíli. V současné době připravujeme další akviziční aktivity a směřujeme do top pětky řetězců na tradičním trhu,“ říká Petr Juliš, jednatel společnosti Flosman, která měla v roce 2022 obrat 2,78 miliard korun a díky převzetí prodejen Pramenu a Enapo by se v brzké době ráda dostala do první pětky společností působící v retailu.

Nové akvizice znamenají také rozvoj v regionech, ve kterých bylo doposud působení společnosti spíše sporadické. „Na konci minulého roku jsme měli 80 prodejen Flop Top, které přímo spravujeme. Ke konci letošního roku jich bude 150. K tomu máme téměř dvě stě franšízových prodejen. Tradičně jsme byli silní v jižních Čechách, nyní nás lidé najdou také v Libereckém kraji, na Vysočině nebo na Moravě,“ uvádí Petr Juliš.

S přibývajícím počtem prodejen tradiční české sítě Flop Top se rozšiřuje i počet zaměstnanců. Do konce roku jich pro Flosman bude pracovat více než 1 200. „Máme zájem na tom, aby personál každé prodejny byl stabilizovaný a v dostatečném počtu. Velký důraz klademe na pultový prodej, lahůdky, čerstvé zboží, proto dbáme na dostatečnou kapacitu personálu. A když ve svém Flop Topu pokaždé najdete svého známého prodavače či prodavačku, věříme, že se budete vždy rádi vracet,“ doplňuje personální strategii Juliš.

Flosman také klade důraz na spolupráci s českými firmami. Síť má zalistované stovky lokálních dodavatelů. „Podpora domácího zboží je pro nás klíčová a bez něj si neumíme prodejnu Flop Top představit. Jsme schopni pracovat s cenou tak, aby se český dodavatel i zákazník cítili spokojení. Díky dlouholeté spolupráci a významnému zastoupení českých značek v našich prodejnách nabízíme u těchto výrobků mnohdy lepší ceny než konkurence,“ upřesňuje Juliš.

Moderní obchod a inovace

Postupná modernizace obchodů Flop Top přináší mnoho inovací pro zákazníky. Například v Jindřichově Hradci se otevřela prodejna s nepřetržitým provozem i samoobslužnou pokladnou. Přes den zde zákazníci najdou klasický servis s personálem a oblíbeným tradičním pultem, v noci nakoupí s využitím mobilní aplikace a bankovní identity.

„Na ploše přibližně 300 metrů čtverečních nabízíme sortiment čítající až pět tisíc položek, a to od potravin přes drogistické zboží a pet food až po sezonní non-food artikly. Velký podíl mají produkty tuzemských dodavatelů, a to zejména v čerstvém sortimentu, kde je až 99 procent české výroby. Z toho přibližně 40 procent pochází od menších regionálních dodavatelů,“ upřesňuje Juliš.

Automatizovaný systém prodeje nabídne Flosman letos ještě na minimálně dalších pěti prodejnách Flop Top. Při modernizaci provozoven má jako prioritu nejen dobrou dostupnost a kvalitu zboží a pohodlné nakupování, ale i společenskou odpovědnost a udržitelnost. Příkladem je právě obchod v Jindřichově Hradci, kde jsou instalované fotovoltaické panely a úsporné osvětlení. Do konce listopadu bude na místě nainstalovaná také nabíjecí stanice pro elektrokola. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Podobný koncept má také družstevní síť COOP, která plánuje v Česku do konce roku 2024 otevřít nejméně padesát nových automatických prodejen, v nichž si mohou zákazníci bez přítomnosti obsluhy nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu, například v noci nebo o víkendu. Aktuálně má deset automatických prodejen, v dalších pak působí jako partner.

Podle oslovených expertů je společnost Flosman na dobré cestě vybudovat velkou síť prodejen, které posílí svou pozici převážně v malých městech a na venkově. „Všechny snahy o udržení maloobchodní nabídky ve venkovském prostoru, kde jinak prodejen ubývá, vnímám každopádně pozitivně,“ kvituje Tomáš Drtina, ředitel výzkumné společnosti Incomind.

Mezi nejvýznamnější hráče v tradičním retailu patří COOP, JIP, Hruška, CBA CZ, Bala čI Brněnka a další.