Myslivci stárnou, mladých žen v zelené kamizole přibývá. Milují lov i módu

Lovecká sezona je v plném proudu. Kdo by se teď vydal na hon, možná by si mezi nimrody všiml i štíhlejších, usměvavějších a celkově upravenějších osob v zeleném. Počet žen mezi myslivci totiž narůstá.

„Dámy na lovu jsou současný trend. Českomoravská myslivecká jednota má ve svých řadách zhruba tři tisíce žen,“ říká myslivkyně a mluvčí myslivecké jednoty Andrea Güttlerová.

K myslivosti ji přivedl partner. Když poprvé uviděla jelena na pár metrů, tento životní styl si zamilovala. Partner nakonec nezůstal, ale myslivost ano a zrzavá myslivkyně, nebo jak jiné ženy slýchají raději „žena-myslivec“, začala v oboru pracovat.

Výcviku loveckých psů se podle Andrey Güttlerové věnuje stále víc žen.

Kromě partnera či rodiny se velká skupina dam dostane mezi myslivce skrz kynologii. „Říká se, že myslivec bez psa je poloviční myslivec,“ vysvětluje žena-myslivec Güttlerová s tím, že bez čtyřnohých pomocníků nejde připravit hon ani naháňka zvěře.

Výcvik psa je náročný časově, fyzicky i psychicky, a jsou to právě ženy, které ho mají stále častěji na starost. „Na všech kynologických akcích, ať se jedná o výstavy, zkoušky nebo soutěže, je vidět rostoucí počet žen jako vůdkyň,“ doplňuje Andrea Güttlerová.

Desítky tisíc žen

Kromě tří tisíc registrovaných myslivkyň jsou desítky tisíc dalších slečen, dam a paní, kterých se „zelený“ životní styl dotýká. Jsou to partnerky myslivců.

V září začal lov na kachny, i těch se ženy účastní, jak potvrzuje snímek Pavly Ženošičkové s úlovkem.

„Ačkoliv se myslivosti samy nevěnují, život s myslivcem jejich dny a domácnost výrazně ovlivní. Netolerantní žena by si jen těžko zvykala na odchody partnera do lesa, trávení podzimních víkendů na společných lovech nebo odjezd na loveckou dovolenou,“ vysvětluje Güttlerová. V takovém soužití ženě často nezbývá, než se naučit zpracovat a upravovat zvěřinu. „To ale dámy většinou zvládají bez problému,“ myslí si.

Co vlastně něžné pohlaví k myslivosti přitahuje? „Příroda, klid a příjemné prostředí. Určitě i myslivecká historie rodiny či zmínění partneři a kynologie,“ říká a dodává: „Myslivost je plná oborů a jen těžko se stane, že s kolegou v zeleném nenajdete společné téma, ať je to ochrana přírody, psi, zvěř, lov, zbraně či vaření.“

Dámy hovory ještě většinou rozšíří o módu, to se ale děje spíš v mysliveckém klubu s názvem Dámy české myslivosti. Má přes dvě stě členek, které se přátelí s myslivkyněmi také v zahraničí.

Kachny, pak bažanti

Lovecká sezona je v těchto dnech v plném proudu. „Zářím začaly hony na kachny, v říjnu se začínají lovit bažanti,“ potvrzuje Güttlerová. Jedním dechem ale dodává, že lovecká sezona v posledních pár letech trvá prakticky po celý rok – přesněji se celoročně loví veškerá spárkatá zvěř do dvou let. Povolilo to Ministerstvo zemědělství ČR a týká se to zejména divokých prasat, dále daňka skvrnitého, jelena evropského, muflona, siky japonské či srnce obecného.

Pokud seženete třeba bažanta, rozhodně ho zpracujte beze zbytku.

27. února 2014

Došlo tento rok k nehodě, kdy myslivec na lovu střelil houbaře nebo jiného člověka? „To se letos nestalo, takové nehody jsou velice výjimečné. Riziko tu samozřejmě je, ale myslivci dodržují desítky pravidel, například absolutní zákaz alkoholu, nemířit ve směru osob, nemovitostí, dopravy a další. Respekt je třeba také u návštěvníků přírody – například u výstražných tabulí dodržovat zákaz vstupu do prostoru, kde probíhá lov,“ dodává mluvčí.

Střelí se někdy myslivci mezi sebou? „Taková nehoda se stává při společných lovech. Letos k ní nedošlo a doufáme, že ani nedojde,“ zaříkává se myslivkyně Güttlerová.

Celkem se myslivosti v Česku věnuje kolem 70 tisíc lidí. Průměrný věk myslivců, tedy mužů, je dnes asi 60 až 65 let a jejich populace stárne. Možná i proto roste počet žen v zeleném, které se často podílejí na práci s dětmi a mládeží, čímž mysliveckou komunitu omlazují a přitahují nové členy.

„Po určitém poklesu zájmu o výkon myslivosti se v posledních letech zdá, že zájem opět narůstá, a to nejen u nás, ale i v sousedních zemích. A jak bylo řečeno, výrazně roste mezi myslivci procento žen,“ uzavírá žena-myslivec Andrea Güttlerová.