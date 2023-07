Pokud chceme zachovat les, musí myslivci začít víc střílet zvěř, míní Výborný

Zároveň hodlá pracovat na potravinové bezpečnosti Česka zvyšováním zásob ve státních hmotných rezervách a zachovat tradiční tuzemské plodiny. Podporu z krizového balíčku Evropské unie proto hodlá rozdělit mezi chmelaře, ovocnáře a pěstitele zeleniny.

Jak se díváte na současný koncept lidové myslivosti a jeho funkčnost v českém prostředí?

Současný myslivecký zákon tady máme dvacet let. Je to norma, která nebyla nikdy novelizována, je poplatná době svého vzniku, a to je částečně odpověď na vaši otázku. Nechci se zříct konceptu lidové myslivosti. Tak, jak vychováváme nové chovatele, zahrádkáře nebo rybáře, tak bychom měli v rámci myslivosti podporovat výchovu nových myslivců. Zákon je ovšem potřeba přizpůsobit současné situaci, a to i současnému stavu lesů, kde se zvěř pohybuje, a skladbě zvěře.