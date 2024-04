Dotace na traktor? V Česku zemědělci nedostanou skoro nic, říká Martin Rada

V posledních měsících celá Evropa zažívá protesty zemědělců. V České republice protestní jízdy traktorů internetoví vtipálci překřtili na „Přehlídku zemědělské techniky financované z fondů EU“.

„Traktory se v programech, které jsou speciálně financované a jsou dotované, skoro nevyskytují. A pokud ano, tak je jich opravdu jen hrstka. Nejčastější podpora při nákupu traktorů je z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, tedy z našeho tuzemského fondu. A i v něm se podpora týká opravdu jenom úroku z úvěru. Takže získáte třeba 2-3 % pro úvěrování na nákup techniky. Nic víc,“ vysvětluje šéf společnosti Agrotec Martin Rada. Co považuje za problém, je složitá administrativa, kterou musí zemědělci vyřídit, pakliže dotační programy chtějí. „Nemluvím ale jenom o nákupu techniky. Celkově je farmář či zemědělský podnik zatížen administrativou příliš. Věřím tomu, že se to změní, aby se farmáři mohli více věnovat provozu farmy,“ říká Rada.

Podle něj se teď velké zemědělské podniky i malí farmáři dostali pod tlak. Hlavním důvodem jsou ceny komodit. „Zemědělci nemají prodanou úrodu z loňského roku, což nebývá zvykem. A za chvíli tu bude letošní úroda a obchod stojí, ceny zůstávají nízké. Odtud pramení nervozita, které se samozřejmě odráží i v nákupech nové techniky. Trh se prostě ochladil,“ objasňuje Rada.

Ten po pandemii nemoci covid-19 naordinoval Agroteku změnu kurzu. Místo honu za objemy prodejů se společnost zaměřuje na poradenství, mimo jiné i na dotační. „Našimi velkými zákazníky jsou velké farmy, ale techniku dodáváme i do středně velkých podniků a máme spoustu zákazníků v malých farmách. Samozřejmě, že je důležité znát technické parametry strojů a odprezentovat každý traktor nebo mlátičku. Ale dnes má každý zákazník dostatek informací z internetu ještě předtím, než se s ním vůbec potkáte,“ vysvětluje Rada.

Podle něj je obecně budoucnost obchodu i Agroteku právě v poradenství. „Tato naše přidaná hodnota je zároveň to nejcennější, co můžeme zákazníkovi nabídnout a on se k nám proto bude vracet,“ míní Martin Rada.

A kde vidí české zemědělství za 15 let? Nejdůležitější je podle Rady to, jaký bude společnost vyvíjet tlak na soběstačnost Česka v produkci alespoň základních potravin. „Soběstačnost naší země je klíčová otázka. Bude ovlivňovat zemědělství a to, jakým směrem se bude ubírat,“ míní s tím, že důležitou roli může sehrát příklon k preciznímu zemědělství a obecně k využítí nejmodernějších technologií.

