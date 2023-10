Češi dál šetří. Tržby v maloobchodu meziročně klesly téměř o tři procenta

Meziročně se maloobchodní tržby v srpnu snížily reálně o 2,8 procenta, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 4,1 procenta a za potraviny o 3,2 procenta, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 3,7 procenta.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy pokračovaly v meziročním poklesu šestnáctý měsíc v řadě. Snížení tržeb v srpnu bylo ovlivněno nižším prodejem nepotravinářského zboží a potravin. Naopak růst tržeb si od letošního března udržel prodej pohonných hmot,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby klesly také v prodejnách s výrobky pro domácnost, kde meziročně klesly o 9,3 procenta, obchodníkům s oděvy a obuví o 8,4 procenta a těm s počítačovým a komunikačním zařízením o 7,7 procenta.Méně Češi utráceli také v obchodech s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, a to o necelá tři procenta.

Naopak tržby rostly v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 4,6 procenta nebo internetovým a zásilkovým obchodům, kde ve srovnání s loňskem tržby vzrostly o 2,8 procenta.

V porovnání s červencem se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel snížily v srpnu reálně o 0,8 procenta, přičemž za pohonné hmoty klesly o 4,5 procenta a za nepotravinářské zboží o 0,6 procenta. Naopak za potraviny vzrostly o 0,2 procenta.

Obchodníci by měli vytáhnout slevy

„Čísla potvrzují hypotézu, že ani třetí čtvrtletí nebylo v české ekonomice ve znamení očekávaného restartu. V lepším případě budeme moci hovořit o pokračující stagnaci, nicméně stále více to vypadá spíše na pokles HDP,“ míní Petr Dufek, ekonom banky Creditas s tím, že obchodníci by podle něj měli popřemýšlet, zda jim hromadění zásob neprodaného zboží už konečně nestojí za nějakou slevu, či dokonce vlnu slev.

Hluboký propad spotřeby domácností je podle Miroslava Novák, analytika společnosti Akcenta, hlavním důvodem, proč Česko jako jediná země Evropské unie zatím nebyla schopna překonat předpandemické úrovně hrubého domácího produktu. „V souhrnu za celý letošní rok očekávám pokles maloobchodních tržeb přes čtyři procenta a v případě déletrvající špatné nálady může být celkový výsledek ještě o něco horší,“ míní Novák.

Probíhající pokles inflace v tomto roce pomáhá situaci postupně stabilizovat, myslí si Filip Pastucha, ekonom poradenské společnosti Deloitte. „K zásadnímu zlepšení by mohlo dojít na začátku příštího roku, kdy by se inflace mohla dostat k blízkosti inflačního cíle a tím by vzrostly reálné příjmy domácností,“ čeká ekonom.