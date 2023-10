Deset procent z nákupu není žádná sleva, vzkazují Lidlu senioři

Řetězec Lidl kvůli vypjatému rozpočtu některých domácností letos cílí na nejohroženější skupiny zákazníků, rodiny s malými dětmi, samoživitele a nyní také na seniory. Týdenní desetiprocentní sleva na vybrané potraviny ovšem nezaujala tak jako jiné slevové akce v minulosti.

Do pražského Lidlu na Hájích přišlo pouze několik zákazníků, z nichž pouze menší část tvořili senioři. Většina z nich měla poloprázdné košíky či vozíky a nakupovala jen základní potraviny.

Navíc zákazníci o týdenní akci mnohdy ani nevěděli. Slevu uplatnili až po upozornění prodavačky u kasy, která kontrolovala věk. „Máte tady doklady? Senioři nad 65 let mají tento týden slevu na některé potraviny,“ radila prodavačka jednomu nakupujícímu. „Vůbec o slevě nevím, tak to ještě tento týden přijdu,“ loučil se zákazník, který dostal slevu v nižších korunách.

Ani v Příbrami se žádný nájezd seniorů na tamní pobočku společnosti v pondělí ráno nekonal. Jedna z prodavaček sice uvedla, že jednotky nakupujících už avizovanou desetiprocentní slevu využily, ale není jich opravdu mnoho.

Starší nakupující na rozdíl od „zlevněných“ vajec či pečiva, zaujala slevová akce na dýně Hokaidó, které řetězec aktuálně nabízí všem zákazníkům bez rozdílu za 17,90 korun za jeden kilogram. Dýně docela rychle mizely. Naopak, regál s platy vajec zůstával plný. „Ano, koupila jsem si housku, ale ne kvůli slevě, ale abych neměla hlad, než pro mě přijede manžel,“ uvedla na dotaz iDNES.cz jedna ze zákaznic, která by splňovala podmínky pro slevu.

Je to až ponižující, zaznělo z fronty

Další oslovení, přestože některým ještě nebylo 65 let, považují marketingovou akci za nepříliš lákavou, a dokonce ponižující. „Kvůli pár korunám si nechat kontrolovat u pokladny doklady? No to mi připadá až nechutné. A deset procent, když jindy bývá na některé zboží i dvacet a taky i padesát?“ komentovala akci jedna z „mladších“ nakupujících.

Řada seniorů dorazila před pobočku v Tanvaldu ještě před otevírací dobou. Přestože hustě pršelo, vozíky mizely jeden za druhým. Většina klientů ale zamířila do obchodu automaticky. „Chodím sem pro vřesy,“ svěřila se seniorka, která třímala madlo vozíku ještě před otevírací dobou. O akci pro seniory nevěděla. „Já sem chodím takhle brzy celoročně, v létě i v zimě,“ smála se.

I prodejna Lidlu v Hořovicích na Berounsku byla po ránu poloprázdná. Ohlášené slevy pro seniory větší množství dříve narozených do zdejší prodejny rozhodně nepřilákaly. Na vině nebylo ani tak deštivé počasí jako spíš slevy, které byly spíš „neslevy“, protože v konečném součtu seniorským peněženkám zásadně neulevily.

Sedmdesátnice Jana Mandelíková na čtyřech rohlících, deseti vejcích, máslu a dvou kilech brambor ušetřila necelých osm korun. „Brala jsem jen pár drobností a rozhodně to za tu cestu sem nestálo. Vejce měli navíc jen ta drahá. I se slevou mě stála víc než ta levnější,“ říkala lehce nazlobeně bývalá účetní.

Za ní stojící manželský pár se na seniorskou slevu ani nezeptal. „Manželovi sice už bylo 65 let, ale na to, aby tady chtěl exhiboval u pokladny s občankou nebo řidičákem kvůli slevě, to bych musela koupit aspoň bednu banánů,“ konstatovala Daniela Hatinová ze Zdic.

V olomouckém Lidlu do deseti hodin využilo slevu u pokladen pouze asi deset lidí. Paní Eva z Olomouce, která si přijela nakoupit zeleninu, ale slevu nevyužila, i když by mohla. „Věk na to mám, slevu bych mohla využít, ale nechci, nepotřebuji to. Kdyby takovou slevu raději nabídli maminkám s dětmi, udělali by lépe, ty jsou na tom hůř,“ řekla důchodkyně.

„O slevách pro důchodce vím z letáků a z internetu, občanku s sebou mám, ale na velký nákup pojedu až odpoledne s manželkou, která teď pracuje. Plánujeme si nakoupit pečivo do mrazáku, ovoce a zeleninu,“ řekl dvaasedmdesatiletý pan Černý z Olomouce.