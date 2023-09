Drahota změnila nakupování Čechů, obchodníci začínají s cenami brzdit

Přestože je pro mnohé Čechy při nakupování klíčová hlavně cena, inflace je neúprosná. Zasáhla v podstatě celý maloobchod. „Zatímco v obchodech platíme stále více, odnášíme si z nich méně a méně zboží. „Aktuálně to vypadá tak, že z peněženek vytáhneme o 22 procent víc korun, abychom si odnesli o 4,5 procenta méně zboží,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom Creditas.

Inflace je v Česku stále vysoká, meziročně se drží na úrovni 8,5 procenta.

Z pohledu trendu se tržby v obchodech pohybují podle něj kolem dna, které je zhruba 4 až 5 procent pod úrovní roku 2019. „Největší útlum v tomto srovnání zažívají obchody s oblečením a obuví, které ovšem své tržby dohánějí cenami. I když prodávají skoro o čtvrtinu méně než před covidem, v kasách mají více peněz,“ poznamenává ekonom.

Řada domácností proto některé nákupy raději odkládá a čeká, až drahota poleví. Na čem v průměru proti loňsku šetříme nejvíc? „Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 9,7 procenta. Tady se nákupy dál odkládají. To ostatně platí i pro obchody s oděvy a obuví s poklesem tržeb o 6,2 procenta,“ přibližuje ekonomka Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti Next Finance.

Jak tyto údaje číst? „Lidé primárně odkládají nákupy všeho, co se odložit dá. Na potravinách se šetří hůř, takže alespoň směřují ve větší míře ke zlevněnému zboží a vyhledávání slev se stalo celonárodním sportem. To ostatně ukázala už doba covidová, že prodeje potravin se drží v problémových obdobích celkem dobře, naopak problém mají zboží dlouhodobé spotřeby,“ vysvětluje Šichtařová a dodává, že se domácnostem už dostalo šetření pod kůži.

Není cena jako cena, není obchod jako obchod

I u základních potravin, které odložit moc nejde, umí Češi rozklíčovat, jak to s cenami v tuzemských obchodních řetězcích mnohdy chodí. Za nákupy se jezdí i za hranice Česka a napříč republikou, v oblastech, kde je koncentrace nákupních možností, se věrnost jednomu řetězci už nenosí.

„Když vyrazím s manželkou na pravidelný týdenní nákup potravin, většinou se zastavíme ve dvou až třech obchodech rozdílných řetězců. Naučili jsme se porovnávat a víme, kde přesně co nakoupíme, abychom zbytečně neutráceli. Rozdíly v cenách potravin jsou velké i přestřelené. Proto se vyplatí udělat kolečko a nakoupit konkrétní zboží tam, kde ušetříme. V akcích přitom nakupujeme jen to, co stihneme sníst. Umíme tak ušetřit na základních potravinách poměrně dost peněz,“ říká pan Jaromír z Prahy.

Obchodní řetězce vnímají tlak veřejnosti

Změna nákupního chování zákazníků a celospolečenská diskuse o cenách základních potravin začíná mít odezvu.

„Obchodní řetězce se postupně umoudřují a korigují svoji dosud kontroverzní cenotvorbu, která se stala předmětem široké společenské diskuse. Výsledkem je hmatatelné letošní zlevnění většiny základních potravin. Výjimkou jsou například brambory nebo jablka – v případě zeleniny či ovoce jsou však výraznější výkyvy zcela běžné,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Podle něj například balení deseti vajec se ještě letos začátkem ledna prodávalo průměrně celorepublikově za 61,40 korun. Nyní už vyjde jen na 45,60 korun, což značí zlevnění o bezmála 26 procent.

„O zhruba 25 procent zlevňuje letos máslo. Čtvrtkilogramová kostka másla se začátkem ledna prodávala za 65,90 korun, nyní už je to jen za 49,50 korun. Více než pětinové zlevnění letos zaznamenává také třeba eidamský sýr. Mouka je letos dole o zhruba třináct procent. Zlevňuje také chléb, mléko, cukr, a dokonce i vepřové, které ještě nedávno patřilo k málu zdražujících potravin. Jednou z mála potravin, které vedle některých druhů ovoce či zeleniny zdražují, je pivo,“ přibližuje ekonom.

Věrnost se už nenosí ani vůči e-shopům

Zdražování mění i chování lidí, kteří rádi nakupují v e-shopech. Celkem 64 procenta těchto zákazníků letos vyměnilo oblíbený e-shop za jiný kvůli cenám. Vyplývá to z tradiční sondy platební služby Skip Pay patřící do skupiny ČSOB, která mapuje chování zákazníků e-shopů. Přelétaví zákazníci jsou tak velmi skloňovaným trendem dneška nejen v kamenných obchodech ale také u internetových obchodníků.

Zcela loajálních vůči svým oblíbeným e-shopům zůstává 36 procent zákazníků. „Není to málo, na druhé straně je třeba si uvědomit, že jejich počet proti začátku loňského podzimu poklesl o 16 procent. A dá se očekávat, že s přicházející sezonou se bude tato loajalita dále snižovat. Nedivil bych se, kdyby při přípravě letošních vánočních kampaní panoval oprávněný pocit, že e-shopy své zákazníky najednou nepoznávají,“ říká David Filippov, obchodní ředitel Skip Pay.

Podle něj se e-shopy musí zaměřit na to, aby jim lidé neodcházeli jinam. To mohou zvládnout buď větší personalizací marketingových nástrojů, nebo investicí do nákupních klubů. Na druhé straně se musí smířit s tím, že srovnávače cen budou často říkat to poslední slovo. Přes peníze zkrátka nejede vlak ani u internetového nakupování.

„Pokud e-shop chce loajální zákazníky, musí být také on loajální k nim. Je potřeba, aby existoval win-win poměr mezi uspokojením potřeb zákazníka, který chce příjemnou nákupní zkušenost, a obchodníka, který potřebuje dobrou marži. Část provozovatelů e-shopů se tuto dynamiku stále ještě učí vnímat. Konkrétně to znamená zapracovat na faulech – být otevřený v komunikaci, a to hlavně když se něco pokazí, nevyžadovat peníze dopředu a už vůbec ne, když sami nemají zboží ani naskladněné,“ poznamenává Filippov.

Zahraniční e-shopy využívá více Čechů

S jednou nepříjemnou novinkou se však e-shopy budou vyrovnávat v podstatě poprvé. Češi si totiž stále víc začínají všímat, že je v Česku draze. A viní z toho mimo jiné právě obchodníky, což přináší do vztahu e-shopu a zákazníka zcela nový druh dynamiky. Pro lepší cenu přitom nemáme problém zaskočit po internetu i do zahraničí, kde se ceny totožného zboží mohou leckdy lišit o desítky procent. S nákupy na zahraničních e-shopech má podle nejnovějších čísel Skip Pay v meziročním srovnání zkušenost asi o třetinu více zákazníků a vůbec poprvé je masově začínají využívat i méně zkušení uživatelé.

„České e-shopy se tak dostávají pod dvojí tlak. V první řadě roste počet zákazníků, kteří nemají problém kritizovat je za jejich cenovou politiku nejen vůči lokální konkurenci, v druhé řadě pak narůstá konkurence zahraničních prodejců, kteří sice nemají tak sofistikovaný servis, ale cenově se jim někteří tuzemští obchodníci zatím nevyrovnají,“ říká Filippov.

Inflace v Česku přitom neřekla poslední slovo. Úspory Čechů dostaly kvůli cenovému růstu pořádně zabrat a výdaje na běžný chod domácností se zvedly až o desítky procent. O to víc Češi krotí impulzivní nakupování a dávají obchodníkům stále víc najevo, že drahotu je nutné zkrotit.