Prokázáno: chudoba zkracuje život. Vliv má i moderní medicína, říká socioložka

Při zkoumání vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace zjistila LUCIE KALOUSOVÁ (37), Ph.D., M.A., například to, že chudí lidé se ve Spojených státech amerických dožívají v průměru o deset let méně než bohatí, zatímco v Česku je rozdíl mezi oběma skupinami malý, a třeba ve Švédsku ještě menší. „V zemích, kde je málo veřejných služeb a lidé si musejí za základní potřeby draze platit, jsou rozdíly ve zdraví mezi bohatými a chudými největší,“ říká socioložka, která se do USA přestěhovala nejistotám navzdory. | foto: archiv Lucie Kalousové