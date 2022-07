Co si máme představit pod pojmem pocitová chudoba?

Pocitová chudoba není termín, který by měl zcela jasné vymezení. Souvisí s tím, že lidé svou životní úroveň srovnávají podle toho, jak by se chtěli mít za dva roky, nikoli s tím, jak se měli deset let zpátky nebo jak se mají lidé v Africe. Z toho důvodu je pocit vlastní chudoby dost relativní.

V datech vidíme, že zatímco nejchudší lidé už zkrátka kde šetřit nemají, jiným třeba stačí víc sledovat, za co peníze utrácí, nebo omezí dovolenou.