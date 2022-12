Více než milion chudých. Experti spočítali, kolik lidí je v Česku v nouzi

„Tak tohle dneska nesu na úřad, musela jsem si pořídit pořádný šanon,“ ukazuje Markéta Šulcová objemnou složku, v níž má seřazené formuláře a nejrůznější listiny.

Na jeden z pražských úřadů práce míří za poslední týdny už poosmé. Jako samoživitelka si chce vyřídit příspěvek na bydlení. „Původně jsem si všechno zařizovala elektronicky, jenže mi nefunguje elektronický podpis, neustále to hlásí chybu a nejsem schopná sehnat nikoho, kdo by to vyřešil. A tak chodím s takovou horou papírů,“ krčí rameny Šulcová.