Lidé utrácejí za stírací losy stále víc, možná se vrátí i slavná Tutovka

11:37 , aktualizováno 11:37

Stírací losy jsou na trhu již tři desítky let a jejich popularita neklesá. Tržby z jejich prodeje v Česku podle zástupců loterijních společností rostou, meziročně až o desítky procent. Největší podíl na trhu se stíracími losy drží společnost Sazka. Její marketingový ředitel nevylučuje, že by firma mohla přijít s modernější verzí loterie Tutovka z 90. let.