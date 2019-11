Legendární reklama na Kofolu se poprvé výrazně mění. Letos má nový konec

17:23 , aktualizováno 17:23

Reklama na Kofolu se „zlatým“ prasátkem dostala v letošním provedení nový konec. Pointa se tak od setkání s živým prasetem přesunula k duchu Vánoc a tomu, že prasátko může spatřit každý. Je to poprvé, co se slavná vánoční reklama za posledních šestnáct let výrazněji změnila.