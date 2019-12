VIDEO: Maria počala Ježíše s doručovatelem. Reklama pošty pohoršila křesťany

V reklamním spotu figuruje plavovlasý pošťák, který rozváží dopisy a jeden z nich má doručit Panně Marii a Josefovi do Nazaretu. Marie ho velmi přívětivě přivítá a v dalším záběru vidíme, že o devět měsíců později společně s Josefem pyšně ukazuje malého Ježíška. Ten má však blonďaté vlásky, zatímco Josef je tmavovlasý.

Reklama se nesetkala s úspěchem, sklidila kritiku především od křesťanů, kteří video hojně kritizují na Youtube.

„Reklama je antikřesťanská, šíří faleš a lži. Kanál společnosti Posten by se měl zablokovat,“ píše jeden z rozhořčených uživatelů Lukas Sheen. „Tato reklama přímo útočí na křesťany. Panna Marie je Matka Boží a její jméno by se nemělo takto špinit. Firma Posten by měla být ohleduplnější ke křesťanské menšině žijící v Norsku,“ píše Alphaeus Solas.

Několik komentujících se rozhořčilo i nad tím, že se jedná o diskriminaci. „Věřím, že z muslimů nebo Židů byste si nedovolili dělat legraci,“ napsal Alex Tesler.

Podle Postenu se reklama inspirovala norským vánočním evangeliem z roku 1930, ve kterém listonoš roznáší dekret císaře Augusta a zve místní, aby se šli zaregistrovat do svého města.