Hypoteční mejdan končí, úvěry podraží a klesne zájem o refinancování

Nad touto hranicí byla průměrná úroková sazba podle Fincentrum Hypoindexu naposledy v únoru 2014. A spolu s tím klesne zájem klientů o refinancování hypoték.

Hypotéky už několik měsíců zdražují kvůli rostoucím cenám zdrojů financování pro banky. Průměrná sazba vyrostla v srpnu na 2,32 procenta z únorového minima 1,93 procenta. „Tento trend bude pokračovat. Můžeme očekávat, že na přelomu roku se i nejlepší nabídky bank budou dotýkat hranice tří procent, nebo tuto laťku dokonce překročí,“ myslí si ředitel společnosti 4fin Vratislav Jůza. Růst úroků se předpokládá také v příštím roce a vrchol přijde v jeho druhé polovině na úrovni zhruba 3,5 procenta.

Analytik společnosti Patron Daniel Horňák doplňuje, že výrazně rychleji zdražují hypotéky poskytnuté do 90 procent hodnoty nemovitosti (LTV), kde již dnes sazby tříprocentní hranici překročily.



Za nárůstem celkového objemu poskytnutých hypoték – proti loňsku je od ledna do srpna téměř dvojnásobný – stojí z velké části refinancování. Lidé v honbě za nižšími úroky přecházeli jinam. Neexistují sice oficiální data, jaký podíl mají refinancované hypotéky, na vrcholu to ale mohla být i každá druhá.

Přetahovaná končí

„Zatímco na jaře letošního roku se refinancování na celkovém objemu uzavřených hypoték podílelo zhruba 30 procenty, nyní sledujeme setrvalý pokles. Aktuální podíl refinancovaných hypoték tvoří 20 procent. Obecně platí, že u nás je podíl refinancování přibližně o 10 procentních bodů menší, než jaký je tento údaj za celý trh,“ říká šéf pro oblast bydlení v České spořitelně Filip Belant.

Obchodní ředitel Partners Jan Brejl dokonce odhaduje o něco víc. „Podíl refinancování od začátku roku rostl z úrovně kolem 35 procent na všech poskytnutých hypotékách. Svého vrcholu dosáhl ke konci druhého čtvrtletí, kdy se podíl dostal až na 45 až 50 procent,“ uvádí Brejl. Na trhu panuje shoda, že podíl refinancování bude nadále klesat, a to z důvodu poměrně rychlého růstu cen.

„Přetahovaná končí. Dnes už mají prakticky všichni klienti levnější hypotéky, než jaké budou sazby těch nových. Tudíž motivace k refinancování výrazně klesne a omezí se pouze na případy, kdy klientovi končí doba fixace,“ říká ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.

„V praxi je nabídka sazeb k refinancování už ve většině případů vyšší než klientské sazby úvěrů uzavřené v posledních třech letech,“ dodává Belant.

Podle Horňáka se však banky začnou přetahovat v jiných parametrech, než je výše sazby. „Různé výjimky a nestandardní hodnocení klientů budou umožňovat v jedné bance úvěr získat, ve druhé ne. Již dnes vnímám na trhu snahu změkčovat různé parametry výpočtů příjmů tak, aby klient hypotéku získal, pokud je kvalitní a banka ho chce. Klient je rád, že úvěr dostal, a sazba ho nakonec až tak moc nezajímá,“ popisuje Horňák.

Dostupnost bydlení se navíc bude zhoršovat, mimo jiné i kvůli prudkému zdražení stavebních materiálů. „Rostoucí úrokové sazby společně s rostoucími cenami nemovitostí budou nadále snižovat dostupnost bydlení českých domácností. Dojde tedy k poklesu zájmu o hypoteční úvěry, což však neznamená, že se trh ochlazuje. Jen se pozvolně vrátíme na objemy minulých růstových let,“ říká Brejl.

Objem nových hypoték klesne

Jůza ze společnosti 4fin doplňuje, že dále poroste i průměrná výše sjednané hypotéky. Od předloňského srpna vzrostla z 2,3 na 3,2 milionu korun. Objem hypoték klesne podle Jůzy napřesrok z letošního rekordu zhruba o 15 procent.

„Budou vyšší nároky na příjmy klientů. Je zřejmé, že jak omezený zájem o refinancování, tak vyšší nároky na bonitu budou mít vliv a počet nově sjednávaných hypoték poklesne,“ domnívá se Voldřich z Raiffeisenbank.

Manažer pro hypotéky v Komerční bance Ondřej Šuchman si však nemyslí, že by zájem o hypotéky klesl dramaticky. „Nemovitosti jsou jedním z nejatraktivnějších aktiv. Postupné zvyšování sazeb bude určitě jedním z faktorů, které by mohly částečně omezit poptávku. Mírné ochlazení hypotečního trhu bude ale stále znamenat nadstandardní prodeje v porovnání s minulými roky,“ říká Šuchman.

Může ovšem nastat i jiný scénář. „Přestože úroky u hypoték rostou, stále jsou pod úrovní inflace. Kam se bude poptávka po hypotékách vyvíjet, ukáže následující doba, protože lidé, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, na to budou v souvislosti s růstem cen pravděpodobně pospíchat,“ upozorňuje mluvčí Sberbank Radka Černá.

Bariéru při posuzování žádostí o úvěr na bydlení by také mohly představovat limity na hypotéky ze strany ČNB. „Pokud by regulátor přistoupil ke znovuzavedení těchto parametrů, došlo by k nepřirozenému ochlazení trhu. Ještě více by se snížila dostupnost bydlení pro běžné skupiny klientů, kteří si koupi nemovitosti nebudou moct dovolit,“ prohlašuje Belant.