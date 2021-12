Green Deal mohou firmy využít jako velkou příležitost, říká odborník

Firmy do roku 2025 plánují v Česku investovat přes sto miliard korun do životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení firmy, tedy procesu, který se zkratkou nazývá ESG. Ačkoliv pouze čtvrtina z nich má plán, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, která výrazně ovlivní průmysl, 65 procent z nich chce v následujících pěti letech při investičním rozhodování zohlednit kritéria v ESG.

Co znamená zkratka ESG? Jde tu zjednodušeně o zelené šílenství?

Je to komplexnější příběh. Jednak je patrný tlak politiků a regulátorů i lidí, kteří bojují za klima. Pak je tu tlak médií, speciálně sociálně zaměřených. A hlavně je zde tlak mladých lidí, mileniálů a generace Z. Čísla dokazují, že nabývají na významu, jak stárnou a pronikají do byznysu. Jsou to manažeři, investoři, voliči. A hlavně spotřebitelé, kteří mají peníze.