KOMENTÁŘ: Drahota, blackouty a kočky k obědu. Green Deal je cesta do středověku

Výtah nemělo cenu zkoušet, předpověděl George Orwell ve slavném románu 1984. „I v nejlepších časech fungoval jen zřídka a momentálně se elektrický proud přes den vypínal. To patřilo k hospodářské kampani v rámci příprav na Týden nenávisti.“

Na Orwellova slova si možná už brzo vzpomeneme. Evropští politici totiž přišli s plánem nazvaným Green Deal (Zelený úděl). Do roku 2050, tedy za méně než 30 let, by se náš kontinent měl stát klimaticky neutrálním a nevypouštět žádné skleníkové plyny.