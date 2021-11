Ceny energií letí do nebes a lidé se bojí, co bude dál. Vlády – i česká – se to snaží rychle a nesystémově řešit. Přitom by stačilo realisticky přehodnotit Green Deal, ukončit režim emisních povolenek a omezit regulace, píše v komentáři pro MF DNES ekonom Jan Ferenc.