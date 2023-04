Plyn v Česku opravdu zdražil nejvíc v EU, stojí si za svým bruselští statistici

Problém dvojích cen Ačkoli by podle vyjádření Eurostatu měly všechny země postupovat stejně, ve skutečnosti to tak není. Na rozdíly upozornil tento týden už Energetický regulační úřad a ukázaly ho i metodické listy Eurostatu. Všechny země nařízení EU 2016/1952 dodržují v tom smyslu, že hlásí koncové ceny pro domácnosti včetně všech slev, poplatků či daní včetně DPH. Jen některé, jako například Rakousko, je vykazují podle toho, co skutečně platí všechny domácnosti, protože čerpají z fakturačních systémů dodavatelů. Jiné, jako Česko, posílají rovněž skutečně domácnostmi placené ceny, ovšem jen za zlomek odběratelů, konkrétně těch, kteří v daném období měnili dodavatele. Lepší je v tomto směru zřejmě přístup Rakouska, neboť v příloze I, bodu 3 evropské metodiky pro ceny plynu se uvádí „Údaje zahrnují všechny zákazníky v domácnostech....“. Podobně u elektřiny se píše „Ceny jsou průměrné vnitrostátní ceny účtované zákazníkům v domácnostech.“ Tyto ceny však podle ERÚ Česko do Eurostatu neposílá. „ERÚ jsou k dispozici pouze veřejně dostupné ceníky, které dodavatelé zveřejňují v rámci aktuální nabídky (zákon bohužel neukládá dodavatelům za povinnost skutečně hrazené ceny komukoliv vykazovat) – jde tedy o ceníky akviziční, s vyššími než průměrnými skutečně hrazenými cenami. Na tyto nedostatky databáze Eurostatu a možnou nesourodost porovnání upozorňuje ERÚ dlouhodobě,“ uvedl mluvčí úřadu Jan Hamrník. čtěte Každá země hlásí Eurostatu ceny energií jinak, ukazuje pohled na data