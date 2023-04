Ceny plynu od statistiků neodpovídají, trvá na svém Fiala. Chce vysvětlení

„Musíme zjistit, proč to neodpovídá realitě. To, jestli si za tím stojí Eurostat, nevím, ale ta data dodávají naše instituce. A musíme zjistit, jaká je tady odpovědnost Energetického regulačního úřadu, jaká je odpovědnost Českého statistického úřadu. My víme, a stačí se podívat na prohlášení a fakta, která předkládají energetické firmy, že ta čísla prostě nesedí a že naši občané tyto částky neplatí,“ řekl Fiala.

„Co víme, je, že to, co bylo zveřejněno, neodpovídá ani v těch částkách a neodpovídá to ani v tendenci. Prostě ty ceny se vyvíjely jiným způsobem, otevřeně to říkají klíčoví energetičtí hráči na trhu, a jestli vám například firma, která má 40 procent trhu s elektřinou, řekne, že takovéto ceny by mohly platit maximálně u dvou až tří procent jejich zákazníků, tak jasné, že ta čísla prostě dohromady nesedí,“ uvedl Fiala.

A pokračoval. „Je to věc, která potom zbytečně zneklidňuje českou veřejnost, a oprávněně zneklidňuje. Musíme mít jistotu, že pracujeme i ve veřejném prostoru s čísly a daty, která odpovídají realitě.“

Sejde se pse zástupci energetických společností, Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu. Podle zprávy Eurostatu se ceny plynu pro domácnosti loni ve druhém pololetí z celé Evropské unie nejvíc zvýšily v České republice.

Eurostat ve středu oznámil, že ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v ČR zvýšily meziročně o 231 procent, nejvíce ze všech zemí Evropské unie.

Podle Eurostatu sběr dat a použitá metodika odpovídají cenám, jak jsou účtovány zákazníkům. „Konečné ceny, které platí zákazníci, zahrnují kompenzační opatření přijatá vládou,“ uvedl Eurostat.