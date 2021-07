Boj proti energošmejdům zůstává na půli cesty, lidé si na ochranu počkají

Dobře míněná norma, jejíž příprava i následné schvalování ve Sněmovně trvalo několik let, však zůstává na půli cesty. Nejviditelnější změnou, kterou zákon zavádí, je vznik nového registru zprostředkovatelů. Právě ti jsou za více než polovinou stížností od spotřebitelů.

Dokládají to i­ údaje Energetického regulačního úřadu, podle kterých se rozšíření energetických aukcí v posledních letech projevilo v prudkém nárůstu spotřebitelských podání.

„Doufám, že tímhle zákonem uděláme za energošmejdy v České republice tečku,“ říká poslanec ANO Patrik Nacher.

Nový registr bude spravovat ERÚ, který bude zároveň kontrolovat podnikání zprostředkovatelů. Dosud jim stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, mají pouze obecný dohled. Oprávnění bude úřad vydávat na pět let. Novela umožní kdykoli bez postihu výpověď zprostředkovatelské smlouvy a také možnost vypovědět smlouvu uzavřenou přes zprostředkovatele.



Nastane šmejdské peklo?

Novela nicméně nijak neřeší uzavření smluv po telefonu. Zákony sice nyní lidem dávají možnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy uzavřené na dálku, tedy mimo prostory dodavatele, zprostředkovatelé to však jednoduchým trikem obcházejí. Dostanou od odběratele plnou moc a s ní dojdou uzavřít smlouvu na pobočku. Pak už dané ustanovení neplatí.

Registr se navíc kvůli přípravě, s­ níž ERÚ musí počkat, až bude zákon definitivně schválen, začne plnit až od poloviny příštího roku. Pak sice regulátor začne zprostředkovatele zapisovat, ale do doby, než se něčím proviní, budou „čistí“. Navíc není nijak vyřešena situace, když nějaký provinilec začne dělat šmejdské praktiky pod jiným jménem.



„Spotřebitelé by určitě neměli polevovat v obezřetnosti,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort. Bohužel, někteří odběratelé jdou problémům – často z neznalosti – naproti.

Úřad proto volá po tom, aby existoval větší tlak na osvětu a vzdělávání. Podobně jako to funguje například na finančním trhu, kde musí poradci chodit pravidelně na zkoušky. S tím se ale vůbec nepočítá. Podle Keborta by to přitom mohl být určitý ukazatel, že zprostředkovatel to myslí vážně. I motivace k­ tomu, aby si pak neférovými praktikami nekazil reputaci.

Lidé, kteří se na energetickém trhu pohybují, navíc varují, že šmejdi se pokusí urvat si na poslední chvíli ještě co nejvíc. „Nahrává jim i současné rozvolnění protiepidemických opatření, které umožnilo plně obnovit aktivity v podomním prodeji. Do karet jim však hraje i avizované zvyšování cen energií. Řada spotřebitelů nyní přemýšlí, jak se vyhnout vyšším cenám, a hledá nového, levnějšího dodavatele,“ říká šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Stát by podle něj měl navýšit rozpočet ERÚ, aby si mohl na šmejdy efektivně došlápnout. Nyní kontroluje stovky obchodníků s elektřinou a plynem, dá se však očekávat rozšíření na tisíce, možná desetitisíce zprostředkovatelů. „Pokud se nezajistí dostatek lidí, kteří by činnost zprostředkovatelů kontrolovali, budou se i nadále cítit beztrestně. Takový šmejd si dokáže velmi dobře spočítat, jak velké riziko kontroly a sankce mu hrozí,“ říká Prouza.

Vedle registru zprostředkovatelů posiluje novela také práva spotřebitelů. Nově bude platit například zákaz uzavírání smluv na dobu určitou v délce přesahující 36 měsíců, a to včetně případného prodloužení. Rozšiřují se také možnosti, za nichž může spotřebitel bez postihu vypovědět smlouvu na dobu určitou. Obce budou moci také zakázat svým nařízením podomní prodej energií.

Velké baterky tu nechceme

Zákazník má nově i právo kdykoli bez postihu vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o ­zprostředkování nebo odvolat zmocnění zprostředkovatele, tedy plnou moc. A navíc plné moci, které lidé se zprostředkovatelem uzavřou, budou omezeny na jeden rok. Poslanci podobně omezili i­ „staré“ plné moci, které odběratelé podepsali již dříve. Už by tedy nemělo být možné, aby je zprostředkovatelé neomezeně točili a „vytahovali ze šuplíku“ podle potřeby.

Součástí novely byly také licence pro akumulaci energie. Poslanci – vesměs koaliční – však nakonec pozměňovací návrh, který předložil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, nepodpořili. Bateriová úložiště energie tak v Česku, na rozdíl od okolních zemí, budou nadále vznikat pouze pomalu. „Vláda jezdí po republice i v zahraničí a ohání se heslem The Country for the Future. Teď se ukázalo, že je to pouhé PR,“ říká Jurečka.

Zatímco v Evropě je více než pět stovek velkých bateriových úložišť, v Česku fungují dosud jen čtyři. Dvě z nich navíc kvůli legislativnímu vakuu již léta pouze v testovacím režimu. „Promarnili jsme další šanci připravit se na rozvoj akumulace energie. Bez právního ukotvení licence nadále nebude možné investorům umožnit komerční využití zařízení k ukládání energie,“ říká výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jan Fousek.

Provozovatel přenosové soustavy ČEPS přitom s využitím samostatně stojících baterií počítá, zavedení samostatné licence pro akumulaci podporuje i ERÚ a distribuční společnosti. Rozvoj baterií je také součástí Modernizačního fondu, v­ němž je zakotven vznik projektů v ­kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami.