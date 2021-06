Česko řeší změnu energetiky bez dopadu na domácnosti. Sledujte konferenci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Česká republika je hodně závislá na fosilních palivech, zejména na uhlí a má i limity pokud jde o obnovitelné zdroje. Více než patnáct až dvacet procent energetického mixu zde nemůže na obnovitelné zdroje nemůže jít,“ míní Lilkov.

Ceny elektřiny se v Česku blíží průměru EU, stejně tak ceny plynu. „Takže teď jde o to, jak dosáhnout změn, aniž by to odnesly domácnosti,“ shrnul Lilkov.

Zelená dohoda pro Evropu přišla podle něj s mechanismem pro spravedlivou transformaci, který počítá s částkou 1,4 miliardy eur pro tři regiony: Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. „Tyto tři kraje budou moci přijímat pomoc z fondu, otázka je, jestli je peněz dostatek,“ konstatoval Lilkov.

Konference je rozdělená na tři části. První z nich se věnuje evropské energetické politice a rozebírat ji bude například místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Marian Jurečka nebo člen Výboru pro životní prostředí v Bavorském zemském sněmu

Martin Huber.

Jaký je kontext výroby elektromobilů ve světovém měřítku a jakou roli v tomto ohledu sehrává Evropa a jakou Čína - to je téma druhé části konference. Škodu Auto v ní zastoupí Rudolf Matúš, ministerstvo průmyslu Martin Voříšek a Asociaci pro elektromobilitu Lukáš Hataš. Za kancelář European Green Vehicles Initiative promluví Lucie Beaumelová.

Alternativní cesty v jaderné energetice pak budou ve třetím bloku hledat Dana Drábová, šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

Vladimír Wagner, vědecký tajemník Ústavu jaderné fyziky anebo bývalý ředitel ČEZ Jaroslav Míl.