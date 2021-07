Poslanci snížili podporu fotovoltaiky. Konec solárního tunelu, říká Havlíček

„Je to zákon, který umožní udělat jednou provždy a definitivně tlustou čáru za nešťastně zvoleným systémem podpory fotovoltaiky vybudované v letech 2009, 2010,“ řekl před tím poslancům Havlíček.

Poukázal na to, že Poslanecká sněmovna schválila v roce 2010 systém podpory, který bude Česko stát ve finále 572 miliard korun do roku 2030.

„Z tohoto důvodu vláda přistoupila k tomu, že navrhla změnit parametry podpory fotovoltaiky,“ uvedl ve Sněmovně vicepremiér.

Elektrárny z roku 2009 dosud odvodu nepodléhaly, nově na ně dopadne odvod u výkupní ceny ve výši deseti procent a u zeleného bonusu ve výši 11 procent. Elektrárnám uvedeným do provozu v roce 2010 pak vzrostou odvody na 20 a 21 procent.

Současně s tím by měla klesnout podpora fotovoltaik prostřednictvím jejich výnosnosti, takzvaného vnitřního výnosového procenta. Státu by to mohl ušetřit miliardy korun. Vnitřní výnosové procento, tedy výnosnost solární elektrárny po dobu trvání podpory, má nově činit 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4 procenta.

Za velmi důležité Havlíček označil i to, že zákon řeší transformaci českého teplárenství, která se dotýká 1,7 milionu domácností, a umožní přechod na jiné než uhelné zdroje.



Neprošlo navýšení podílu biosložky v benzinu. Hlasy zejména poslanců ANO a ČSSD k tomu nestačily. Hlasovali s nimi i Pavel Kováčik z KSČM a podle oficiálního výsledku hlasování i Olga Sommerová z Liberální ekologické strany, která ve Sněmovně nahradila Dominika Feriho.