Internet zaplavují falešné e-shopy. Zboží nepošlou a z karty strhnou víc

Jako se to stalo Vítězslavovi v říjnu loňského roku. Spálil se v e-shopu podbrezacek.cz, přestože v internetových obchodech nakupuje poměrně často. Nejen, že mu mikina za 762 korun nedorazila, ale provozovatel obchodu si strhl o 86 korun navíc a než muž stihl zablokovat svou platební kartu, přišel o dalších 155 korun. „Byla to jednoznačně má blbost, že jsem si neznámý e-shop nezkontroloval,“ připouští Vítězslav, který nepožádal svou banku o vratku.

Zmíněný e-shop je podobně jako většina ze zhruba 600 dalších z černé listiny ČOI anonymní. Chybí jakékoliv údaje o provozovateli, jedinou možností komunikace je kontaktní formulář, kde však nikdo nereaguje. Podobnou zkušenost měl klient e-shopu visario.cz. Objednal si dva páry obuvi v ceně 3088 korun, ale podvodník si z jeho karty strhl o 700 korun více. V prvním případě je držitel domény z Číny, v druhém z Německa.

Stopy směřující do zahraničí nejsou jediným společným rysem podobných stránek. Dojem tovární výroby e-shopů vzbuzují identické grafické prvky i špatná čeština, která jakoby vypadla z překladače. Většinou lákají na módu či obuv, v menší míře se jedná o aukční portály například s elektronikou, za velmi nízké ceny nebo obchody s doplňky stravy, zázračnými preparáty a přístroji. Jako třeba pochybný výrobek na zlepšení sluchu, který na portálu cs.antiagingtipsweb.eu vychvaluje vymyšlený odborník na molekulární biologii Jaromir Kosinský, nominovaný na Nobelovu cenu.

Platby obletí svět

Zákazník platí předem bankovním převodem nebo platební kartou. „Peníze z karty jdou většinou přes prostředníka do zemí jako je Kypr, ale třeba i do Brazílie. Platební brány poskytují zahraniční banky,“ líčí mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Úřad začal předávat případy s desítkami až stovkami poškozených Policii ČR, detaily však nesdělil.

Největší český vyhledavač Seznam.cz a druhý nejpoužívanější antivirus Eset se rozhodli zablokovat přístup na zveřejněné rizikové e-shopy. Počet poškozených spotřebitelů nelze zjistit. Podle dat Seznamu na tyto weby míří přes 10 tisíc lidí měsíčně a z nich 5 procent přes varování na stránky vstoupí. Google, Internet Explorer či Chrome před nimi nevarují.

Problémové e-shopy jsou zpravidla na doménách s koncovkou.cz, ale nechybí ani přípony .eu a .com. Terčem podvodníků jsou velmi levné domény po expiraci, na které se lze prokliknout z různých diskusí a internetových portálů. Z názvu je často jasné, že původně sloužily jinému účelu. Například na stránkách marousova-kurzy.cz a volanizakacku.cz se prodává obuv značky Martens.

„Tyto domény mají nulovou hodnotu, potažmo velice nízkou hodnotu odpovídající zbytkové návštěvnosti a míře zaindexovanosti,“ uvádí znalec v oboru domén Jan Starčevič z portálu Ceník.cz, která se zabývá obchodem s doménami.

Falešná jména i kradené kreditky

Registrátoři domén pochybných internetových obchodů jsou sice i z České republiky, z principu však za obsah webů na doméně nemohou odpovídat. Odpovědnost mají provozovatelé stránek, které je složité dohledat. Hledání však mohou pachatelé ještě víc zkomplikovat.

„Uvedení falešného jména spolu s anonymním webhostingem v jiné zemi s tím, že za služby se platí kradenými kreditními kartami je docela spolehlivý způsob, jak se skrýt,“ míní Starčevič. Orgány činné v trestním řízení sice mohou vystopovat pachatele, ale je to zdlouhavé, pracné a je nutná spolupráce zahraničních kolegů. E-shopů jsou navíc stovky, často jsou vedeny na jiné osoby a ve výsledku může být vhodnější lidi vzdělávat v oblasti internetu.

Při neoprávněné transakci nebo nedodání zboží mohou klienti požádat svou banku o vrácení peněz. Komerční banka řeší desítky takových případů měsíčně a jejich počet roste. „Podvodů na internetu bude narůstat, a to hlavně kvůli častějšímu používaní platebních karet,“ uvedl mluvčí Michal Teubner. Klientům doporučuje ověřit si důvěryhodnost obchodníka u spokojených klientů, eventuálně u banky. Kartou by měli ideálně platit jen u obchodníků, využívajících služeb 3D Secure, označených logy „MasterCard SecureCode“ nebo „Verified by VISA“.



