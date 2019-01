Češi budou víc klikat kvůli jídlu, věří e-shopy. Čekají rychlý růst

„Jedním z důvodů je to, že prodej potravin po internetu zatím dělá jen zhruba jedno procento z celkových tržeb za ně a z malého základu se vždy roste o hodně lépe než z velkého, jaký má třeba dnes elektronika. Té se prodá online zhruba čtyřicet procent,“ uvádí Heureka, která čísla z internetu sbírá.



Na českém trhu s dovozem potravin kralují dvě společnosti – Rohlík.cz a Košík.cz. První online supermarket Tomáše Čupra hlásí nárůst o více než padesát procent a tržby 2,5 miliardy korun. Košík.cz spadající do skupiny Mall Group, který předloni spolkl Koloniál, vyrostl na více než dvojnásobek, uvádí jeho šéf Tomáš Jeřábek.

„Letos toto tempo růstu udržíme nebo překročíme. S ohledem na to, jak malý podíl z celého trhu s potravinami a rychloobrátkovým zbožím zatím e-shopy s potravinami mají, je jasné, že prostor je tu obrovský,“ říká Jeřábek.

„Potenciál v online nakupování potravin je mnohem vyšší. My jsme si pro rok 2019 dali cíl na úrovni stoprocentního růstu oproti minulému roku, což odpovídá zdvojnásobení obratu na pět miliard korun,“ přidává se Čupr.

Rohlíku a Košíku hraje do karet i to, že velké obchodní řetězce zatím s plnohodnotným e-shopem, s výjimkou Teska a částečně Globusu, který zkouší službu Click & Go, otálejí. „Aktuálně má svůj vlastní e-shop zhruba osmdesát procent největších obchodních řetězců. V oblastech jako knihy, dětské zboží nebo sport platí, že na internetu nakoupíte u všech významných značek. Naopak největší rezervy jsou v kategorii potravin, drogerie a oděvů,“ potvrzuje šéf poradenské společnosti Acomware David Vurma.

Online se musí „vychytat“

Odpovědi potravinářských řetězců o spuštění e-shopu jsou zatím hodně mlhavé. „I online prodej potravin je jedním z projektů, kterým se společnost zabývá a vyhodnocuje jeho případné zavedení,“ uvádí například za obchody Billa jejich mluvčí Dana Bratánková.

„Rozšíření našeho sortimentu z kamenného prostředí do online je jedním z klíčových směrů, kterým se Globus chce v budoucnu věnovat. Jdeme zatím cestou pilotních projektů, kterými testujeme jak možnosti trhu, tak přání zákazníků a také naše vlastní možnosti,“ Říká Rita Gabrielová, mluvčí Globusu.

„Potravinový e-shop je hodně drahý na provoz a jako byznys s nízkými maržemi musí být do detailu vychytaný.“

Podobně uvažuje i Lidl, který v roce 2017 spustil e-shop s nepotravinářským oblečením a podle lidí z byznysu se stal silným hráčem na poli online módy. O rozšíření svého hlavního online byznysu, o potraviny, zatím neuvažuje.

Důvodů je několik. Než se v centrále velkého řetězce něco schválí, trvá to většinou hodně dlouho. Navíc, někteří už se ve svých domovských zemích s online spálili. Ale hlavně, potravinový e-shop je hodně drahý na provoz a jako byznys s nízkými maržemi musí být do detailu vychytaný.

Což ostatně vědí i nynější největší hráči. Rohlík Tomáše Čupra se podle něj dostal do černých čísel loni po čtyřech letech fungování, což považuje za úspěch.

Košík zatím v plusu není. „Předpokládáme, že se tak stane v druhé polovině letošního roku. Na druhou stranu už jsme se také díky celé řadě opatření dostali přes kritickou hranici a takzvaně nepálíme peníze na jednotlivých objednávkách,“ přibližuje jeho šéf s tím, že nyní potřebují hlavně narůst, aby se dostali do černých čísel s celým provozem.

Podle šéfa Acomware je pravděpodobné, že velcí kamenní prodejci budou online prodej testovat variantami e-shopu Nakup a vyzvedni, jako to nyní dělá Globus či Tesco. „Technicky je taková varianta realizovatelná rychle a existuje množina zákazníků, kteří ji ocení. Když někdo nakoupí za vás, a pak si na vybraném místě jen zboží zkontrolujete a převezmete, ušetří to desítky minut při každém nákupu,“ míní Vurma.

Proteinové tyčinky jsou trhák

Z oblasti jídla byl i další hit na internetu loňského roku, a to proteinové tyčinky. „V kategorii jídlo je na Heurece největší zájem o trvanlivé potraviny, mléčné výrobky jako jogurty a mléka, různé ořechy a ořechové směsi a fitness jídla, jako například proteinové tyčinky a podobně,“ potvrzuje Tomáš Braverman, ředitel nákupního rádce Heureka.cz.

Proteinové tyčinky patřily co do počtu kusů k nejprodávanějšímu zboží na internetu.

„Proteinové tyčinky jsou trend a nějakou dobu ještě budou. Je to stejné jako se ‚superfoods‘. Lidé si zvykají jíst zdravě, ale hlavně chtějí rychlý přísun energie v dnešní uspěchané době,“ potvrzuje za výrobce tyčinek Twiggy Tomáš Richtr mladší, marketingový šéf společnosti Ekofrukt Slaný. Vývojem proteinových tyčinek se zabývají už dva roky, ale jak připomíná Richtr za rychlým růstem proteinových doplňků stojí velké firmy a jejich masivní marketing a propagace na sociálních sítích.

Ekofrukt je zároveň typickým příkladem výrobce, kteří se nyní vrhají i na podnikání na internetu. „Online prodej potravin roste každý rok o několik procent a mít e-shop už je skoro ‚povinnost‘,“ uvádí Richtr. Podle něj už jej měli před několika lety, ale postupně se od něj upustilo, byl zastaralý. Nyní připravují novou a moderní verzi.

Podobně udělal zkušenost s prodejem na internetu i Lihovar Žufánek. Ten provozuje e-shop od roku 2008. „Spustili jsme ho jako takovou povinnost. Když už něco vyrábíme, tak bychom to mohli prodávat i online. Jenže postupně se z něj stal nejúspěšnější maloobchodní prodejce,“ popisuje Martin Žufánek s tím, že loni přes web udělali pětinu obratu firmy a letos by se chtěli dostat na třicet procent.

„Hodně výrobců začíná v posledních letech prodávat samo na internetu,“ potvrzuje Radek Hudák za společnost Shoptet, která se specializuje na pronájem e-shopových řešení a funguje pod nimi na 15 tisíc e-shopů. Celkově jejich počet loni vystoupal o více než tři tisíce na 43,5 tisíce.

Pro mnoho podnikatelů je internet zase příležitost, jak rozjet a otestovat si svůj nový byznys. Mezi ně lze zařadit i Radka Huška a jeho kolegu, kteří takto rozběhli prodej tyčinek ze cvrččí mouky, kterou si vyrábí v Thajsku.

„My jsme použili růst v online na vybudování prvního povědomí o našem typu produktu. Zpětně vidíme, že to byl pro Českou republiku dobrý plán. V Česku často někteří obchodní partneři cvrčkům napoprvé nedůvěřovali a pomohly až naše zkušenosti se zákazníky z online,“ popisuje Hušek. Nyní už naopak pronikli z internetu i třeba do prodejen Penny, Vitaland či Hudy.