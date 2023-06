PŘEHLEDNĚ: Poplatky, ceny, trasy. Odpovědi na všechny otázky před dovolenou

1 Chorvatsko

Každoročním hitem českých turistů je Chorvatsko. A to i navzdory zdražení, po kterém se cenová úroveň už prakticky srovnala s cenami v západní Evropě. Ceny běžných třípokojových apartmánů už se jen zřídka dostávají pod sto eur za noc.

Průzkum cen v obchodech i restauracích provedla redakce iDNES.cz na přelomu května a června. Výsledek: v Makarské se dá nakoupit zhruba za stejné peníze jako v tuzemsku, rozdíly jsou v jednotkách procent u nákupu za 2,5 tisíce korun. O dost horší je situace v restauracích.

2 Kam a jak po dálnici

Přes hranice do Chorvatska se jezdí rychleji, zmizely hraniční kontroly. Směrem na sever Polsko dokončilo stavbu dálnice k české hranici. K moři to po ní trvá zhruba pět hodin. Největším problémem zahraniční dovolené tedy nadále zůstává průjezd Českem.

V Chorvatsku se po téměř celém roce od loňského otevření 2,4 kilometru dlouhého hlavního mostu na Pelješac řidiči konečně dočkali dokončení celého průjezdního koridoru poloostrovem. Zmizel tak neuralgický bod ve městě Ston, silnice přes něj musela pojmout celou dopravní zátěž tranzitu do jižní Dalmácie.

3 Pozor na uzavírky!

Kvůli opravě pěti kilometrů povrchu dálnice mezi Mirošovicemi a Strančicemi se budou nejspíš tvořit kolony na klíčové české dálnici D1. Prázdninové pasti však na silnici čekají nejen kousek za Prahou, ale i na dalších místech po Česku.

4 Ceny benzinu a nafty

Po loňském létě, kdy kvůli válce vystřelily ceny benzinu až k padesátikorunové hranici, se na letošním putování za hranice bude dát i něco ušetřit. Ceny pohonných hmot jsou v Česku relativně nízko. Podle Evropské komise je nafta v průměru levnější jen ve třech zemích EU: na Maltě, v Bulharsku a Litvě.

Průměrná cena Naturalu 95 je proti Česku levnější v osmi zemích EU, mimo jiné právě v oblíbeném Chorvatsku. I tak Česko s cenou benzinu uzavírá třetinu nejlevnějších zemí Unie.

5 Pokuty

Natankovat, zkontrolovat doklady a povinnou výbavu však před odjezdem na dovolenou nestačí. Řidiči by se měli seznámit i s dopravními předpisy v cílové zemi - a taky ve všech tranzitních. „V zásadě platí, že co je v tuzemsku tabu, mělo by být v každém případě tabu i v zahraničí,“ vysvětluje stručně Verena Pronebnerová, právnička rakouského auto-moto klubu ÖAMTC, který zpracoval přehled pokut a trestů za dopravní přestupky v evropských státech.

6 Vyměnit peníze, nebo platit kartou?

Za nákupy už většinou v cizině Češi platí kartou, přesto se úplně bez hotovosti zatím cestovat nedoporučuje. Aby se nákup valut zbytečně neprodražil, vyplatí se přečíst si desatero rad pro klienty směnárny.

7 Jak si zabalit kufr do letadla

Při cestě letadlem se mohou hodit pravidla pro příruční zavazadlo. Ne každý má v hlavě přesné rozměry a při balení pak hraje roli každý centimetr krychlový. Praktické rady najdete na videu:

8 Hotel na kolečkách

V posledních letech v tuzemsku výrazně narostl zájem o obytné vozy a v letošní sezoně měly půjčovny karavanů rovněž napilno. Letní prázdniny už budou vyprodané, obecně se na ně rezervace přijímají už od ledna, mimo hlavní sezonu se ovšem zase dá půjčit obytňák za lepších podmínek.

9 Last minute

S optimismem mohou prázdniny zřejmě vyhlížet i ti, kdo se nevydají na cesty na vlastní pěst, ale svěří se do péče cestovním kancelářím. Zatímco loni mnohé tour operátory brzdila opatrnost, a proto nasmlouvali menší počet ubytovacích kapacit, letos navyšovali počty zájezdů třeba až o pětinu. Sehnat zlevněné pobyty na poslední chvíli tak zřejmě nebude takový problém jako loni.

10 Trocha nostalgie

Zácpy na dálnicích, ceny benzinu i ubytování. Pokud dnešní plánování vypadá stresující a složitě, je možná na místě zavzpomínat na prázdninové putování v 70. a 80. letech. Dnes to často vypadá, že to snad nemohla tehdy být ani pravda...