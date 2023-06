Cestovky navýšily kapacity, trpěliví dovolenkáři mohou vyhlížet slevy

„Minulý rok byl výjimečný, nejen co se zájmu týká, ale také z pohledu tvorby nabídky last minute, která v minulé hlavní sezoně nebyla prakticky možná,“ uvedla ředitelka marketingu cestovní kanceláře Blue Style Ilona Topolová. „Tento rok jsme kapacity navýšili již před spuštěním prodeje, a to do všech destinací. Tedy i přes velké množství prodaných kapacit zájezdy u nás jsou stále k dispozici včetně nabídky last minute,“ dodala.